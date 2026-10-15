Misiles Neptún ucranianos alcanzan seis bombarderos rusos en un aeródromo de Vorónezh

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Kiev, 15 oct (EFE).- La Armada ucraniana alcanzó esta madrugada con misiles de crucero de fabricación ucraniana Neptún seis bombarderos rusos Su-34M que estaban estacionados en el aeródromo militar de Borisoglebsk de la región de Vorónezh, en la franja central de la parte europea de Rusia.

"Los Su-34M pueden llevar al mismo tiempo múltiples bombas aéreas guiadas y de gran potencia explosiva, además de misiles de varios tipos", se lee en el comunicado de la Armada de Ucrania en el que se da cuenta de este ataque.

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El ataque a estos bombarderos debilitará, según la Armada ucraniana, las capacidades de la aviación rusa en el frente y sus alrededores, donde utiliza masivamente bombas aéreas para destruir fortificaciones ucranianas y atacar pueblos y ciudades bajo control de Kiev.

Además de los bombarderos, en el ataque también fue alcanzado equipamiento utilizado por la aviación rusa. Según la Armada ucraniana, en el aeródromo atacado se produjeron explosiones secundarias. EFE