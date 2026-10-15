Rumanía propone un "mando militar conjunto" de la OTAN con Bulgaria y Turquía para el mar Negro

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El ministro de Defensa de Rumanía, Radu Miruta, ha propuesto establecer un "mando militar conjunto de los Estados de la OTAN ribereños" del mar Negro --Rumanía, Bulgaria y Turquía-- ante los "incidentes" ocurridos en el mismo, entre los que ha citado "drones, buques hundidos y minas navales".

"El Mar Negro necesita un mando militar conjunto de los Estados ribereños de la OTAN, y para ello debemos dar pasos en esa dirección", ha manifestado Miruta en una publicación en redes en la que ha afirmado haberle planteado ya la idea a su par búlgaro, Dimitar Stoyanov, en una llamada telefónica.

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De hecho, el responsable rumano le ha propuesto a Stoyanov "firmar una carta conjunta dirigida a la dirección de la OTAN" y en la que ambos ministros transmitan la postura de sus gobiernos "respecto a la creación de dicho mando, con rotación entre todos los países ribereños tanto en lo que se refiere a su ubicación como a su dirección".

"Rumanía está dispuesta a asumir el mando y a acoger la estructura en la costa rumana del mar Negro a partir de 2028. Hasta entonces, aceptamos que desarrolle su actividad en la costa turca del mar Negro, con la participación de oficiales rumanos y búlgaros", ha indicado.

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De cualquier modo, Miruta ha defendido que "los incidentes en el mar Negro (...) obligan" a los Estados ribereños "a actuar, no a esperar", un planteamiento en el que Bucarest "está decidido a proteger sus intereses de seguridad y económicos en el mar Negro, respetando plenamente el Derecho Internacional".

"Los últimos acontecimientos confirman que los incidentes con drones en el espacio aéreo y en el ámbito marítimo ya no pueden tratarse como problemas nacionales aislados", ha incidido en una publicación en la que denuncia que "los repetidos ataques de Rusia contra las infraestructuras ucranianas han generado riesgos colaterales de seguridad para las autoridades y la población de nuestros países y parecen tener como objetivo poner a prueba la capacidad de reacción a nivel nacional y de los aliados".

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El jefe de Defensa de Rumanía se ha pronunciado de este modo apenas unas horas antes de que el capitán de un barco anclado en aguas territoriales de su país denunciara un ataque con dron, en lo que sería la primera instancia de un suceso de este tipo, no así de la detección de drones en el espacio aéreo rumano.

Aunque hasta el momento Miruta ha evitado confirmar o desmentir la versión del capitán del buque en lo referente al dron, su Ministerio sí ha informado de la identificación de "dos objetivos aéreos", tras lo que se han activado dos cazas españoles desplegados en la misión de Policía Aérea de la OTAN.

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