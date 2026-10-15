El ciclón Simón se degrada a tormenta tropical frente a las costas del Pacífico mexicano

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Ciudad de México, 14 oct (EFE).- El ciclón Simón se debilitó este miércoles a tormenta tropical y ya no genera efectos en México, tras varios días de lluvias y alertas por el riesgo de que tocara tierra como huracán categoría 4 en el oeste del país, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 21:00 hora local (03:00 GMT del jueves), Simón presentaba vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 120 km/h, y se desplazaba hacia el suroeste a 7 km/h, según el último aviso del SMN.

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El centro del ciclón se localizó aproximadamente a 335 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, en el estado de Jalisco, y a 445 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, estado de Baja California Sur (noroeste).

"Debido a su debilitamiento ya no afecta al territorio nacional", afirmó el SMN.

El organismo agregó que se prevé que en los siguientes dos días Simón permanezca semiestacionario frente a las costas del Pacífico central mexicano.

El pronóstico es que el fenómeno continúe alejándose del país mientras pierde intensidad.

No obstante, el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. recomendó mantener la vigilancia sobre Simón a medida que se acerca a costas de Baja California Sur, según su más reciente aviso de las 20:00 (02:00 GMT del jueves).

Por su parte, la tormenta tropical Trudy, que se formó este martes continúa su desplazamiento al sur de las costas del Guerrero y Oaxaca (sur del país).

En el más reciente reporte del SMN, Trudy continuaba intensificándose mientras presentaba vientos máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y se desplazaba hacia el noroeste a 13 km/h.

También se mantiene el pronóstico de que en las primeras horas del jueves Trudy pueda subir a huracán de categoría 1.

Simón mantuvo varios días en alerta al oeste del país con lluvias extraordinarias en Jalisco que llevaron a la cancelación de actividades no esenciales en cuatro estados y al cierre de los aeropuertos de Puerto Vallarta y Colima.

El ciclón dejó al menos una persona fallecida en el estado de Guerrero, según el balance oficial. Además, un clavadista de 35 años fue hallado sin vida el domingo en Mazatlán, Sinaloa, tras desaparecer la noche anterior, según medios locales.

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Por otro lado, la tormenta tropical Rachel impactó el sábado al estado de Baja California Sur, donde provocó la muerte de al menos ocho personas y la desaparición de dos más, según el balance oficial.

Para la temporada de 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores. EFE