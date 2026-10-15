Mueren dos personas a causa de las lluvias torrenciales en Estambul, Turquía

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Al menos dos personas han muerto a causa de las lluvias torrenciales y las inundaciones que han afectado en las últimas horas a la ciudad turca de Estambul, según han confirmado las autoridades,

La oficina del gobernador de Estambul ha indicado que uno de los fallecidos es un adolescente de catorce años que ha resultado electrocutado al pisar un charco profundo en el distrito de Fatí. El segundo fallecido es un hombre de 34 años que ha sufrido una caída al intentar cruzar una calle inundada en Ayazaga.

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Las autoridades locales han destacado que "las fuertes lluvias están impactando negativamente la vida diaria" en la ciudad y han anunciado la creación de "un centro de gestión de crisis" para abordar la situación, incluida la suspensión de clases presenciales este jueves y el despliegue de 8.000 agentes y 2.000 piezas de maquinaria.

Asimismo, han resaltado que hasta ahora se ha confirmado que cerca de 50 personas han quedado atrapadas por las aguas, que han causado además daños en más de 800 viviendas y 76 vehículos. Sin embargo, han asegurado que las operaciones aeroportuarias siguen activas, sin vuelos cancelados por el momento.

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