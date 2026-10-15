Mueren 17 niños tras el derrumbe del techo de una escuela en Pakistán

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Al menos 17 niños han muerto este jueves a causa del derrumbe del techo de una escuela en la ciudad paquistaní de Peshawar, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora se conozcan las causas del suceso, que ha dejado además dos decenas de heridos, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

"El derrumbe del techo de una escuela en Peshawar, que se saldó con la trágica pérdida de 17 vidas valiosas, ha causado un profundo dolor a toda la nación", ha dicho el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, quien ha trasladado sus "sentidas condolencias" a los familiares de las víctimas.

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Asimismo, ha destacado que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, está al tanto de la situación y ha agregado que "garantizar la seguridad y la protección de los niños debe seguir siendo una prioridad absoluta", según un mensaje publicado a través de redes sociales.

"Es preciso adoptar todas las medidas necesarias para brindar asistencia inmediata a los afectados, asegurar la mejor atención médica posible para los heridos y reforzar las normas de seguridad en nuestras escuelas, con el objetivo de evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir", ha zanjado.

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Fuentes hospitalarias citadas por el diario paquistaní 'Dawn' han elevado a 21 los muertos --20 alumnos y una profesora--, antes de apuntar que cinco de los heridos se encuentran en estado crítico. Por el momento se desconocen las causas del derrumbe del techo, que habría dejado atrapados a varios alumnos entre los escombros.