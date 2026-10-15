El Real Jardín Botánico celebra mañana sus 271 años de historia con una jornada de puertas abiertas

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El Real Jardín Botánico (RJB) abrirá sus puertas de manera gratuita este viernes 16 de octubre, entre las 11:00 horas hasta las 13:00 horas, para celebrar sus 271 años de existencia. En esta jornada, los visitantes podrán además interactuar con el personal para resolver dudas, conocer la historia del centro o las actividades que se realizan en el mismo.

Aunque la jornada de puertas abiertas se celebrará este viernes, el RJB explica en un comunicado que su aniversario real se celebrará al día siguiente, el 17 de octubre, cuando el rey Fernando VI decretó la creación de la entonces huerta de Migas Calientes. Un cuarto de siglo después, su hermano, el monarca Carlos III, trasladó esa institución a la actual ubicación del Jardín, en el Paseo del Prado.

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Con motivo de esta celebración, el RJB --el centro de investigación más antiguo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-- realizará a su vez un sorteo en Instagram de cinco calendarios de 2027, una edición dedicada a la expedición botánica de José Celestino Mutis en Mariquita (Colombia). El plazo para la participación concluye el próximo viernes 23 de octubre.

La directora del RJB-CSIC, María-Paz Martín, ha trasladado que esta jornada de puertas abiertas será además un buen momento para que los visitantes vean los primeros destellos de otoño en el Jardín, la colección de dalias o las cuatro exposiciones de arte y ciencia abiertas al público en el Pabellón Villanueva, la Cátedra Cavanilles y la Sala Mª Teresa Telleria.

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"Es una experiencia, la de interactuar con nuestros visitantes, que realizamos el pasado año con motivo de nuestro 270 aniversario y tuvo tal aceptación que este año, como agradecimiento a los visitantes, los habituales y los ocasionales, a nuestros seguidores, amigos y compañeros, hemos querido repetir", ha expresado la directora con motivo de la celebración, a la que se suma la Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico (SARJB).