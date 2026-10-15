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BingX lanza el trading de acciones de EE. UU. a través de Alpaca y ofrece acceso multiactivo a más de 7,000 acciones y ETFs estadounidenses

PR Newswire

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CIUDAD DE PANAMÁ, 15 de octubre de 2026

CIUDAD DE PANAMÁ, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, la plataforma de trading multiactivo líder a nivel mundial, lanzó hoy el trading de acciones de EE. UU. a través de una integración con Alpaca, proveedor global de infraestructura y APIs de brokerage. La nueva oferta da a los usuarios elegibles acceso a más de 7,000 acciones y fondos cotizados (ETFs) de EE. UU., lo que amplía la gama de activos financieros tradicionales disponibles en BingX y avanza su estrategia multiactivo.

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Mediante la infraestructura de brokerage de Alpaca, los usuarios elegibles de BingX pueden acceder a acciones y ETFs de EE. UU. directamente desde la plataforma, utilizando sus criptoactivos para fondear las operaciones, sin necesidad de depósitos en moneda fiat ni de una cuenta de brokerage independiente gestionada directamente por el usuario.

A diferencia de los instrumentos tokenizados que replican el precio de las acciones, esta oferta brinda acceso a valores de EE. UU. a través de infraestructura de brokerage, incluidos los procesos de custodia, compensación y liquidación asociados. Representa un paso más en la integración de los activos digitales con los mercados financieros tradicionales, a través de una experiencia de trading unificada.

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Características principales:· Opera acciones con USDT y USDC: pon tus activos a trabajar sin fiat, sin transferencias bancarias y sin cuentas de brokerage adicionales.

· Explora más de 7,000 acciones y ETFs: desde líderes consolidados del mercado hasta empresas que marcan las tendencias de los mercados emergentes, diversifica tu portafolio en una sola plataforma unificada.

· Comienza con solo $5: accede a acciones y ETFs destacados de EE. UU. desde apenas $5.

· Opera 24/5: mantente conectado a los mercados de EE. UU. con acceso las 24 horas del día, cinco días a la semana.

· Elige cómo operar: coloca órdenes de mercado o limitadas para tener mayor flexibilidad al entrar y salir de tus posiciones.

"Ampliar el acceso a las acciones de EE. UU. es un paso más para hacer que las oportunidades de los mercados globales sean más accesibles para los usuarios de BingX", afirmó Kevin Lee, Chief Strategy Officer de BingX. "A medida que los mercados se interconectan cada vez más, los desarrollos en renta variable, materias primas, divisas y activos digitales pueden influirse mutuamente. Al extender el acceso a las acciones de EE. UU. a través de la infraestructura de brokerage de Alpaca, damos a los usuarios más formas de interactuar con estos mercados dentro de una plataforma multiactivo unificada".

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"BingX ha construido una comunidad global que busca acceder a varios mercados y clases de activos desde una sola plataforma", señaló Yoshi Yokokawa, cofundador y CEO de Alpaca. "Nuestra infraestructura y nuestras APIs están diseñadas para que socios como BingX puedan incorporar acciones de EE. UU. junto con su oferta actual a través de Alpaca. Nos complace apoyar a BingX en su objetivo de llevar el trading de acciones de EE. UU. a sus usuarios en todo el mundo".

Para celebrar el lanzamiento, BingX realiza una promoción por tiempo limitado, el Stocks Mystery Box de $200,000, vigente del 9 al 23 de octubre. Los usuarios elegibles pueden recibir $10 en acciones de Tesla (TSLA) al completar su primera operación con acciones de EE. UU. El lanzamiento refuerza la ambición más amplia de BingX de conectar los activos digitales con los mercados financieros tradicionales, ofreciendo a los traders más formas de desenvolverse en una economía global cada vez más interconectada.

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Acerca de BingXFundada en 2018, BingX es la plataforma de trading multiactivo líder a nivel mundial, con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Desde cripto hasta los mercados tradicionales, BingX conecta a los usuarios con una amplia variedad de activos y oportunidades en los mercados globales a través de una plataforma unificada.

Con futuros perpetuos, productos TradFi, trading spot y copy trading, junto con innovaciones impulsadas por inteligencia artificial, BingX ofrece una experiencia de trading confiable, inteligente y ágil, diseñada para ayudar a los traders a desenvolverse en mercados en constante evolución y aprovechar oportunidades con mayor confianza y eficiencia.

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BingX es Principal Partner del Chelsea FC desde 2024 y, en 2026, se convirtió en Official Team Partner de Scuderia Ferrari HP.

Para más información, visita: https://bingx.com/

Acerca de AlpacaAlpaca es una infraestructura global de brokerage y compensación, orientada a agentes (agent-first), que da acceso a clases de activos tradicionales y on-chain. Hoy, Alpaca respalda más de 10 millones de cuentas de brokerage en cientos de fintechs e instituciones de más de 50 países, con el respaldo de $400 millones en financiamiento. Para más información, visita https://alpaca.markets/.

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FUENTE BingX