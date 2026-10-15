Microsoft desarticula tres servicios clave de una red cibercriminal tras más de 1.000 millones de mensajes fraudulentos

15/10/2026 Ilustración del anuncio hecho por Microsoft.. Microsoft ha anunciado la desarticulación, en colaboración con la Agencia Nacional de Policía de Japón (NPA), de tres componentes clave de una red cibercriminal internacional que han permitido enviar más de mil millones de mensajes fraudulentos y generar "decenas de millones de dólares" de beneficios. POLITICA MICROSOFT

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Microsoft ha anunciado la desarticulación, en colaboración con la Agencia Nacional de Policía de Japón (NPA), de tres componentes clave de una red cibercriminal internacional que han permitido enviar más de mil millones de mensajes fraudulentos y generar "decenas de millones de dólares" de beneficios.

La tecnológica ha compartido los detalles de una investigación conjunta con la NPA, que nació en 2025 tras una ola de actividad de engaños y fraudes en Japón. Aunque esperaban encontrar campañas individuales contra personas y negocios, en su lugar descubrieron un extenso mercado de ciberdelincuencia en idioma chino, en el que los criminales podían "comprar cuentas, servicios de alojamiento y herramientas para crear sitios web falsos e identidades online".

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La investigación, una vez expandida globalmente con el Centro de Control de Cibercrímenes de Japón, Resecurity, Cloudflare, Oracle, Proofpoint y TRM Labs, ha permitido la desarticulación por parte de Microsoft y Health-ISAC, una organización sin ánimo de lucro que ayuda al sector sanitario a compartir información sobre ciberamenazas, de tres componentes clave de la organización: YAM Store, CoGUI y Iron Man.

CoGUI es un servicio que proporciona sitios web y mensajes prediseñados para la suplantación de empresas, bancos y entidades gubernamentales con el fin de robar contraseñas y datos financieros, mientras que YAM Store es la tienda en la que se compraban las herramientas para las estafas y cuentas fraudulentas de Microsoft y Google.

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"En algunos casos, los operadores adquirían dominios de internet que organizaciones legítimas habían dejado caducar, dirigiéndose a menudo a ciertos sectores, como las organizaciones sin ánimo de lucro y la educación, con ofertas de productos especializados", señala Microsoft, para, a continuación, subrayar que "reconstruían los sitios web para hacer que esas organizaciones parecieran activas", y así obtener cuentas de Microsoft para venderlas a través de YAM Store.

El tercer eje de la organización criminal es Iron Man, que fue sustituyendo a CoGUI como una plataforma más avanzada que 'phishing', que daba acceso a más de 2.300 plantillas prediseñadas que imitaban a bancos, aerolíneas, hospitales, organismos de transporte, policía y agencias gubernamentales en más de 150 países.

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"Desde enero de 2026, YAM Store, CoGUI e Iron Man han permitido colectivamente más de mil millones de mensajes fraudulentos lanzados hacia más de 75.000 organizaciones en todo el mundo, incluyendo más de 750 millones de mensajes dirigidos directamente a los clientes de Microsoft", señala la tecnológica en el comunicado hecho en su blog.

Una red criminal internacional que ha atacado desde a consumidores finales y organizaciones de salud hasta instituciones financieras y otro tipo de negocios en más de 150 países, y que ha llegado a generar "decenas de millones de dólares" de beneficios en sus operaciones.

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"Trabajando de forma conjunta, y con la asistencia de las herramientas de IA, fuimos capaces de conectar cuentas, sitios web e infraestructura que inicialmente parecían no estar relacionados, ayudando a exponer el 'marketplace' criminal de un mayor alcance detrás de ellos", explica Microsoft.

Además, la tecnológica ha compartido información con el Servicio Secreto de Estados Unidos y con otras fuerzas de seguridad internacionales.

Finalmente, mediante una orden judicial de un tribunal federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Microsoft y Health-ISAC incautaron y redirigieron los dominios clave de YAM Store, CoGUI e Iron Man. Además, se desactivaron más de 20.000 cuentas asociadas a YAM Store y se bloquearon más de 100.000 dominios empleados para el fraude y la suplantación.

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