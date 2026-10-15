Colombia

Productores de ‘Noviembre’, película sobre la toma del Palacio de Justicia, deberán ofrecer excusas públicas a la familia del exmagistrado Gaona: esto decidió la Corte

La Corte Constitucional ordenó incluir un aviso que precise que los eventos y diálogos de la obra de ficción no constituyen afirmaciones históricas sobre personas reales

Productores de ‘Noviembre’, película sobre la toma del Palacio de Justicia, deberán ofrecer excusas públicas a la familia del exmagistrado Gaona - crédito Julia González/Reuters
Productores de ‘Noviembre’, película sobre la toma del Palacio de Justicia, deberán ofrecer excusas públicas a la familia del exmagistrado Gaona - crédito Julia González/Reuters
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La Corte Constitucional concluyó que la promoción de la película Noviembre vulneró los derechos del exmagistrado Manuel Gaona Cruz y de su familia, al presentar como verdadera una versión ficticia de lo ocurrido durante la toma del Palacio de Justicia. El tribunal ordenó a los productores ofrecer disculpas públicas y aclarar que la obra no formula afirmaciones históricas sobre personas reales.

La decisión respondió a una tutela presentada por la familia Gaona Bejarano contra la producción, que recrea las 27 horas de la tragedia del Palacio de Justicia, con énfasis en los hechos registrados en un baño del tercer piso. Allí murieron varias personas, entre ellas Gaona Cruz, entonces magistrado y ponente del estudio sobre la constitucionalidad del tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos.

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La familia cuestionó la representación del magistrado

Santiago Alarcón - Noviembre
A juicio de los familiares, la película retrató a su padre “como un hombre pusilánime, cobarde y aliado de los miembros del M-19”- crédito Cinecolor

A juicio de los familiares, la película retrató a su padre “como un hombre pusilánime, cobarde y aliado de los miembros del M-19”. La tutela describe que esa representación desconoció las amenazas y presiones contra el magistrado durante meses por el análisis del tratado de extradición.

A propósito, señalaron que los integrantes del M-19 lo llamaron por su nombre durante la toma y que fue asesinado con un tiro de gracia. Para la familia, la obra se promovió como un aporte a la “verdad”, pese a que, en su criterio, altera los hechos.

La Corte distinguió entre la ficción y la publicidad de la película

'Noviembre', película ambientada en la toma del Palacio de Justicia, cuenta con Natalia Reyes en el elenco - crédito @burningcolombia/Instagram
La Corte distinguió entre la ficción y la publicidad de la película- crédito @burningcolombia/Instagram

La Sala Plena determinó que Noviembre es una obra de ficción y, por esa razón, estableció que la “aseveración de hecho que el magistrado Gaona tenía una relación cercana con el M-19... es un diálogo ficcional, al que tampoco le son aplicables las cargas de veracidad e imparcialidad”.

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Sin embargo, el alto tribunal consideró que los productores “violaron los derechos del exmagistrado Gaona y sus familiares al publicitar la película como una obra que mostraba la “verdad” de lo ocurrido durante la toma del Palacio de Justicia. En criterio de la Sala Plena, esto generaba una confusión sobre la naturaleza de la obra y, en concreto, sobre la escena cuestionada en la tutela”.

La sentencia confirmó el fallo del Juzgado 016 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que amparó “los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la honra, al buen nombre y la faceta individual del derecho a la verdad y a la memoria histórica del exmagistrado Manuel Gaona Cruz y de sus familiares”.

Como medida de protección, la Corte ordenó incluir un aviso que precise que Noviembre “es una obra de ficción inspirada en hechos reales. Los eventos y diálogos no constituyen afirmaciones históricas sobre personas reales”.

Además, ordenó a Tomás Corredor Pulido y a Burning S.A.S. que, “dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, publiquen, en medios equivalentes a los utilizados para promocionar la película Noviembre, disculpas públicas dirigidas a los accionantes, en las que reconozcan que las piezas publicitarias de las película, difundidas en medios de comunicación y redes sociales, según las cuales la película muestra la verdad de lo ocurrido, vulneraron los derechos a la dignidad humana, a la honra, al buen nombre y a la verdad, en la faceta individual, del exmagistrado Gaona Cruz y de sus familiares”.

Familia de Pablo Escobar confirmó que el capo financió el plan del M-19

Toma del Palacio de Justicia - Pablo Escobar
Entre el 6 y 7 de noviembre el M-19 se tomó el Palacio de Justicia para enjuiciar al presidente de la República - crédito Colprensa

Nicolás Escobar Urquijo, sobrino de Pablo Escobar, afirmó que el fundador del cartel de Medellín financió al M-19 con dinero y armas para la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, con el objetivo de destruir expedientes vinculados con la extradición. El familiar del capo sostuvo que su tío no previó la respuesta violenta de las autoridades ni el desenlace de una operación que dejó más de 100 personas asesinadas.

A 40 años de los hechos, Escobar Urquijo aseguró en diálogo con Infobae Colombia que el respaldo del narcotraficante al grupo guerrillero incluyó recursos económicos y armamento. Según su versión, la intención era enviar un mensaje al gobierno de Belisario Betancur mediante la quema de los archivos judiciales.

“Ellos secuestraban porque no tenían dinero, entonces Pablo comenzó a darles dinero, ahí le dieron la noticia de la toma y él accede a colaborarles con armamento y dinero”, dijo Nicolás Escobar Urquijo.

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