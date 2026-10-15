Luis de la Fuente, Doctor Honoris Causa por la UCAM

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El seleccionador nacional masculino absoluto de fútbol, Luis de la Fuente, flamante campeón del mundo con el equipo español, fue investido este jueves Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) durante el Acto Oficial de Apertura del Curso Académico.

La UCAM reconoció la trayectoria del riojano, que ya es campeón del mundo, de Europa y de la Liga de Naciones con la selección, invistiéndole Doctor Honoris Causa este jueves en un evento celebrado en el Monasterio de los Jerónimos, con la presencia del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; y la presidenta de la Universidad, María Dolores García.

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Luis de la Fuente, en su discurso de investidura titulado 'Los valores del fútbol como escuela de vida', destacó que "la enseñanza más importante" de este deporte es que no le "ha enseñado únicamente a ganar", ya que también le "ha enseñado a vivir". "Esa es la grandeza del deporte, siendo una de las herramientas educativas más poderosas que existen", dijo.

"Los mejores vestuarios no eran necesariamente los que tenían más talento; eran los que tenían más valores. Hablo de respeto, de generosidad, de humildad y compromiso y las mejores organizaciones, instituciones y comunidades se construyen sobre esos mismos principios", defendió.

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El seleccionador nacional argumentó que "el éxito individual merece reconocimiento", pero el colectivo, "en cambio, tiene la capacidad de transformar comunidades enteras". "Un equipo funciona cuando cada uno de los miembros que lo conforman entiende que existe algo más importante que ellos mismos. Hay grupos que funcionan como equipos. Y otros que llegan a convertirse en algo mucho más profundo: una familia", comentó.

Además de por sus valores, Luis de la Fuente está vinculado a la UCAM por sus creencias, ya que se ha declarado públicamente como católico: "Para mí, todo lo que esté relacionado con la fe supone un motor en la vida y algo muy importante".

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Por su parte, Alejandro Blanco ensalzó al seleccionador, "un líder ejemplar para las nuevas generaciones y un referente" para la sociedad. Mientras que María Dolores García destacó la trayectoria del riojano, "construida sobre años de trabajo".

"Somos una universidad católica y por ello quiero subrayar la importancia del testimonio de fe de Luis de la Fuente y vemos que es una fe que le acompaña en su vida cotidiana y en los momentos en los que hay que tomar decisiones difíciles", agregó.

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Finalmente, López Miras destacó que De la Fuente representa valores como "la perseverancia" y una forma de entender el liderazgo que permite "conseguir que los demás den lo mejor de sí mismos".