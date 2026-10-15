Colombia

La ministra de Cultura Paola Holguín tiene en duda otro título universitario: la Escuela Superior de Guerra confirmó que no cumplió los créditos en la maestría en Seguridad y Defensa

La alta funcionaria gubernamental figura como egresada de la maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra en portales públicos, pero la institución castrense confirmó que únicamente aprobó 30 de los 40 créditos y omitió la tesis junto al segundo idioma

Paola Holguín, ministra de Cultura - crédito Lina Gasca/Colprensa
Paola Holguín, ministra de Cultura - crédito Lina Gasca/Colprensa
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Paola Holguín, actual ministra de Cultura de Colombia, continúa en el ojo público por posibles irregularidades en el registro de sus estudios universitarios.

Además de la polémica por su título de maestría en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), en la que reconoció que no recibió el diploma pero que afirmó haber aprobado todas las asignaturas y el trabajo de grado, se suma que la funcionaria no habría terminado la maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra «General Rafael Reyes Prieto», según una investigación realizada por el portal Casa Macondo.

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Lo curioso del caso es que la exsenadora del Centro Democrático había expuesto en varios perfiles públicos que era egresada del programa académico.

De acuerdo con el medio digital citado, la formación aparece consignada como terminada en LinkedIn, Congreso Visible, la página del Ministerio de Cultura y el sitio del Centro Democrático. Sin embargo, la funcionaria no incluyó ese posgrado en la hoja de vida oficial que entregó a Función Pública antes de asumir la cartera.

De hecho, la institución de educación superior explicó, por medio de un derecho de petición, que Holguín aprobó 30 créditos de los 40 créditos previstos en el plan de estudios, pero no presentó el trabajo de grado ni cumplió el requisito de segundo idioma. Esos requisitos impedían que Holguín obtuviera el título o fuera considerada egresada de la maestría.

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“Una vez revisados los registros académicos y los libros de graduados de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, no se encontró evidencia de que la señora PAOLA ANDREA HOLGUIN MORENO se haya graduado de esta Institución. Esta información fue corroborada mediante consulta en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), sin que se identificara registro de graduación a su nombre”, explicó el brigadier general Jaime Andrés Valencia Monsegny, subdirector de la institución militar, en una carta dirigida al portal mencionado.

En el documento, la Escuela Superior de Guerra recordó que la actual jefa de cartera había ingresado a ese curso en el primer semestre de 2010, pero que, después de cursar tres semestres, finalmente desistió de ello y se retiró.

La discrepancia también aparece en documentos anteriores. En 2022, el periodista Juan Pablo Barrientos obtuvo las hojas de vida de los integrantes del Congreso de la República, incluida la de Holguín, entonces integrante de la bancada del Centro Democrático en el Senado.

En la primera página de ese currículum se leía: “Maestría en Seguridad y Defensa Nacional [sic] (egresada)”. La información contrasta con la omisión del programa en su declaración curricular más reciente ante Función Pública.

Por el momento, la ministra de Cultura no ha emitido ningún pronunciamiento sobre esta nueva denuncia acerca de su título universitario.

Polémica por maestría de la Universidad Bolivariana

A inicios del mes de octubre, la ministra de Cultura Paola Holguín había estado envuelta en un escandalo nacional, luego de que la Universidad Pontificia Bolivariana confirmara que Holguín, aunque es egresada de Comunicación Social y Periodismo, precisó que no le otorgó el grado de Magíster en Estudios Políticos.

El centro universitario emitió la respuesta luego de un derecho de petición presentado por la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso.

“Con la Maestría en Estudios Políticos, cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios; sin embargo, no obtuvo el título correspondiente (...) Respecto de la Maestría en Estudios Políticos, no se adjunta acta de grado, por cuanto la Universidad Pontificia Bolivariana no ha otorgado a la señora PAOLA ANDREA HOLGUÍN MORENO el título de Magíster en Estudios Políticos”, expuso el alma mater en el documento enviado a la congresista.

Tras ello, la parlamentaria le había pedido explicaciones por las menciones a la maestría en Estudios Políticos en publicaciones personales, institucionales y oficiales, agregando que en los registros oficiales del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, conocido como Sigep, Holguín no incluye ese posgrado.

“¿Cuál es la necesidad de mentir para inflar un perfil? En los documentos oficiales publicados en SIGEP no finge un posgrado para cuidarse legalmente, pero en las publicaciones del Gobierno y personales sí”, escribió la senadora.

Ante la polémica, la ministra, exsenadora del Centro Democrático y ahora integrante del Gobierno de Abelardo de la Espriella, respondió a la controversia con un mensaje publicado en X, y aclaró que, aunque no ha recibido el título de la maestría, si había aprobado todas las asignaturas y el trabajo de grado.

“En todos los documentos públicos es claro que soy egresada o que cursé Maestría en Estudios Políticos”, escribió Holguín. La funcionaria agregó: “NO me gradué, a pesar de haber aprobado todas las materias y el trabajo de grado”.

De igual forma, respondió al comentario de Pedraza. “Muy importante el control meritocrático, más allá del show mediático”.

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