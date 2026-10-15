La Real Sociedad no carbura en Europa y empata con el Union Saint-Guilloise

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La Real Sociedad empató (1-1) en su visita este jueves al Union Saint-Guilloise de la segunda jornada de la Liga Europa y sigue sin ganar en competición continental, superado durante muchos minutos por un equipo belga que no conoce la derrota esta campaña.

El fortín de Den Dreef, estadio en Lovaina (Bélgica), siguió inexpugnable tras el paso de una Real que sufrió en el primer tiempo y se encontró con el gol de Beñat Turrientes en la reanudación, pero que no fue capaz de mandar ni defender el resultado, con el 1-1 de Sekou Keita en el 88', aunque lo pudo ganar sobre la bocina.

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Los de Pellegrino Matarazzo se vieron a merced de un Union Saint-Guilloise que apretó en la presión y mordió para incluso rozar el gol a los nueve minutos, con un balón al poste de Massire Sylla. Después, Mateo Biondic, de lo mejor de los locales, tuvo también una buena ocasión, con la Real saliendo al menos a campo rival en el tramo hacia el descanso, aunque sin ocasiones.

Sin embargo, la entrada de Turrientes en el intermedio resultó de inmediato, con la colaboración del portero y una cesión de Kamiel Van De Perre. El centrocampista apretó en la presión, robó en la confusión y mandó a la red el 0-1, un impulso para el equipo 'txuri-urdin', que pasó a jugar a otra velocidad y con más intención.

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Con todo, los locales mostraron su buen momento, su condición de invictos esta temporada aunque cayeron en la previa de la Champions, para no bajar los brazos. Así, el Union devolvió el envite y, en un ida y vuelta, generó incluso más peligro. Luka Sucic perdonó antes de dejar su sitio a Take Kubo, pero la Real no tuvo ni posesión ni más peligro, viendo animarse a los belgas con buenas combinaciones.

En una falta al área, peinada de manera desafortunada por Igor Zubeldia, el recién entrado Keita remató en boca de gol el 1-1. La Real, que perdió ante el Bournemouth en la primera jornada, aún pudo llevarse el triunfo en la última jugada, otra mala cesión que sacó Massiré Sylla bajo palos, pero el cuadro de San Sebastián parece que no carbura en este inicio europeo, mientras el rocoso equipo belga suma cuatro puntos de seis posibles.

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