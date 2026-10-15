Gobierno del Yemen afirma que ataque contra Adén no detendrá la campaña contra los hutíes

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Saná, 15 oct (EFE).- El Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen afirmó este jueves que el ataque con misiles y drones lanzado por los rebeldes chiíes hutíes contra el Palacio Presidencial de la ciudad meridional de Adén, sede del Ejecutivo yemení, no detendrá la campaña para recuperar el control de las zonas en manos de los insurgentes.

"El Gobierno continuará cumpliendo con sus deberes nacionales, y estos ataques no lo intimidarán ni lo disuadirán de seguir adelante con la campaña 'Amanecer del Yemen' para restaurar las instituciones estatales, poner fin al golpe y extender la autoridad del Estado sobre todo el territorio", dijo en X el primer ministro yemení, Shaya al Zindani.

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Los hutíes reivindicaron el ataque contra el complejo gubernamental al alegar que ahí se encontraba el cuartel general de operaciones militares de la coalición militar liderada por Arabia Saudí, que interviene en el Yemen desde 2015 en favor del Gobierno yemení, algo que supone una fuerte escalada en esta nueva fase de la guerra.

De hecho, al menos dos escoltas de Al Zindani murieron en la acción contra el Palacio Presidencial, donde se encontraban el primer ministro y varios miembros de su gabinete en el momento del ataque, de acuerdo con fuentes gubernamentales consultadas por EFE que pidieron mantener el anonimato.

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Por su parte, el Consejo de Ministros yemení calificó este jueves de "acto terrorista" el ataque contra el palacio de Adén, que alberga la sede del Gobierno y del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen después de que los hutíes tomaran la capital, Saná, en 2014.

En un comunicado, el Ejecutivo ofreció condolencias a las familias de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a los heridos, aunque no ofreció un balance de víctimas definitivo, mientras que afirmó que el ataque no detendrá el funcionamiento de las instituciones estatales en Adén.

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Asimismo, acusó a los insurgentes de utilizar la violencia para promover sus objetivos políticos y militares, mientras que denunció que este grupo aliado de Irán también ha atacado barrios residenciales en las provincias suroccidentales de Taiz y Lahj, además de instalaciones civiles y energéticas en Arabia Saudí.

Ante esta situación, pidió a la ONU y a la comunidad internacional que adopte una postura firme contra los hutíes y ejerza presión para detener los ataques contra los civiles y la infraestructura vital del Yemen, cuyo futuro "no será rehén de una milicia que se levanta en armas contra su pueblo y atenta contra la seguridad de sus vecinos".

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Los hutíes mantienen una campaña militar para hacerse con la costa occidental del Yemen y, al mismo tiempo, atacan recurrentemente objetivos civiles en Arabia Saudí, que a su vez da cobertura aérea al Ejército yemení en el marco de su contraofensiva para recuperar el noroeste del país, en manos de los insurgentes desde 2014. EFE