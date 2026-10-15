Entra en vigor una nueva tregua alrededor de la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia

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Viena, 15 oct (EFE).- Un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en los alrededores de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por fuerzas rusas, entró este jueves en vigor para "prevenir un accidente nuclear" durante las necesarias reparaciones en un patio de conmutación eléctrica dañado por los combates.

Así lo informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) —la agencia nuclear de la ONU— en un comunicado publicado en sus redes sociales.

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Se trata de la octava tregua temporal y local negociada con la mediación del director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, como parte de los esfuerzos "para ayudar a prevenir un accidente nuclear en Ucrania durante el conflicto militar", destaca la nota.

El objetivo del alto el fuego que entró en vigor esta mañana es permitir "las reparaciones de equipos en un patio de conmutación de 330 kilovoltios (kV), cerca de la planta termoeléctrica de Zaporiyia", lo que a su vez fortalecerá la conexión de la central con la única línea de alimentación eléctrica externa restante.

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"La conexión continua de la planta de Zaporiyia a la red eléctrica es más importante que nunca, ya que sus reservas de combustible para los generadores diésel de emergencia han estado disminuyendo en los últimos meses, debilitando esta última línea de defensa contra un apagón total de la central", destaca el OIEA.

Supervisados por los expertos de la misión que el organismo internacional tiene desplegada sobre el terreno, los trabajos de reparación —que deberán realizarse en plena línea del frente— comenzarán tras finalizarse el desminado de la zona y durarán varios días.

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Grossi destacó que tanto Rusia como Ucrania "se involucraron de manera constructiva" para allanar el camino a esta tregua.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Grossi ha alertado del grave riesgo que suponen los combates cerca de instalaciones nucleares como la de Zaporiyia, afectada por múltiples cortes de electricidad e incluso explosiones.

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Aunque la central ya no produce energía al estar sus reactores en parada fría, requiere un suministro eléctrico continuo para garantizar la refrigeración de los núcleos y del combustible gastado, que sigue generando calor residual. EFE