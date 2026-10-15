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Enghouse Transportation y Cal-ITP amplían los pagos integrados en el transporte público en todo el condado de Ventura.

PR Newswire

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MARKHAM, ON, 15 de octubre de 2026

MARKHAM, ON, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Enghouse Transportation & Public Safety, líder en soluciones de transporte y seguridad pública, destacó hoy el éxito continuo de su colaboración con el Proyecto Integrado de Viajes de California (Cal-ITP) en la expansión del pago integrado de las tarifas, más sencillo para los pasajeros en todo el condado de Ventura.

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El lanzamiento regional reúne a siete operadores de transporte público dentro de un programa de pago coordinado de circuito abierto. Los pasajeros pueden usar la tarjeta de crédito o débito sin contacto que ya llevan en su cartera en todos los en todos los servicios de los operadores participantes; la tarifa correcta se calcula automáticamente con cada uso.

Partiendo del primer despliegue del sistema de pago de circuito abierto de Enghouse con la Comisión de Transporte del Condado de Ventura (VCTC), el programa ampliado tiene una oferta integrada de servicios que trascienden los límites de las agencias. El establecimiento de un límite regional al importe de las tarifas permite a los clientes realizar transbordos entre los operadores participantes y recibir los beneficios tarifarios correspondientes como si la red fuera un único sistema de transporte público. Cal-ITP también apoya las tarifas reducidas para los pasajeros que cumplan los requisitos en todos los operadores participantes.

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"Este lanzamiento regional representa un hito importante para Cal-ITP y el transporte público en California, y fue posible gracias a la colaboración entre proveedores, operadores de transporte y el Estado. Esperamos que en el futuro se pongan en marcha más proyectos regionales que amplíen el acceso al transporte público para todos los californianos", declaró Gillian Gillett, responsable de Datos y Servicios Digitales y gerente del Programa de Movilidad Integrada de California del Departamento de Transporte de California.

Esta cooperación refleja el compromiso compartido de Enghouse, Cal-ITP, VCTC y las agencias de transporte locales para reducir las barreras al transporte público. Enghouse aporta tecnología escalable para el cobro de tarifas y el procesamiento de pagos en tiempo real, mientras que Cal-ITP proporciona el marco estatal y el apoyo a la implementación necesarios para facilitar la adopción de los pagos sin contacto y el cumplimiento de los requisitos para acceder a las prestaciones. Juntos, los socios están creando un modelo práctico para una movilidad regional conectada, sencilla y centrada en el pasajero.

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"Nos enorgullece habernos asociado con Cal-ITP para apoyar a VCTC en la implementación de su solución de pago de tarifas de circuito abierto y permitir tarifas reducidas para los pasajeros que cumplen los requisitos del programa en los siete operadores. Este hito consolida nuestro compromiso de ampliar las opciones de pago modernas y accesibles en toda la región y de sentar las bases para una mayor adopción en el futuro", declaró Daniel Sjöström, director general de Enghouse Transportation and Public Safety.

De cara al futuro, Enghouse y Cal-ITP seguirán apoyando a las agencias de transporte público a medida que modernicen el cobro de tarifas, mejoren la interoperabilidad y hagan que el transporte público sea más sencillo y accesible para todos los usuarios.

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Acerca de Enghouse Transportation & Public Safety

Enghouse Transportation & Public Safety es una división de Enghouse Systems Limited. Ayuda a las agencias de transporte público a modernizar la emisión de los pasajes (tickets) y el cobro automatizado de tarifas mediante soluciones de hardware y software seguras y rentables, diseñadas para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del pasajero. Para obtener más información, visite www.enghousetransportation.com.

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Información de contacto: Balvinder Sandhu, director de marketing, Enghouse Networks & Transportation, + 44 (0)1628-641-789, balvinder.sandhu@enghouse.com

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FUENTE Enghouse Systems Limited