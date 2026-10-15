Colombia

Un hotel colombiano entró entre los cinco mejores de Sudamérica: esta es la joya cartagenera que conquistó a los viajeros

El reconocimiento internacional del lugar también proyecta la oferta turística de la capital de Bolívar, ciudad que combina patrimonio arquitectónico, gastronomía y cultura caribeña

- crédito Alcaldía de Cartagena
Cartagena conserva uno de los mejores hoteles de Sudamérica, según el ranking de la revista Condé Nast Traveler - crédito Alcaldía de Cartagena
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El hotel colombiano Sofitel Legend Santa Clara Cartagena fue seleccionado en el quinto puesto de los mejores hoteles de Suramérica dentro de los Readers’ Choice Awards 2026, escalafón elaborado anualmente por la revista internacional Condé Nast Traveler.

El establecimiento ubicado en la capital del departamento de Bolívar alcanzó esta posición tras obtener una calificación de 98,83 sobre 100 puntos posibles, evaluación basada directamente en el voto de miles de lectores y viajeros frecuentes de la publicación especializada en turismo de lujo.

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La distinción resalta la propuesta de hospedaje del antiguo convento construido en el siglo XVII, el cual combina el patrimonio arquitectónico de la época colonial con la hospitalidad del Caribe colombiano y los estándares de la hotelería francesa.

- crédito All Accor
El Sofitel Legend Santa Clara funciona en las instalaciones del antiguo convento de Santa Clara de Asís, en Cartagena - crédito All Accor

Los Readers’ Choice Awards miden de forma continua variables como la calidad en el servicio, la infraestructura de las habitaciones, la ubicación geográfica y la oferta gastronómica ofrecida a los visitantes internacionales.

Con este puntaje, el alojamiento cartagenero se mantuvo en el grupo de propiedades más valoradas de la región, consolidando una tendencia de figuración continua que incluye su permanencia previa en la Gold List global y en el ranking de las diez mejores alternativas de alojamiento en América del Sur.

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No es solo el quinto puesto: los premios internacionales que distinguen a este hotel de Cartagena

A la par de su posición en Condé Nast Traveler, el Sofitel Legend Santa Clara acumula reconocimientos en los World Travel Awards, certamen conocido como los Premios Óscar de la Industria Turística Internacional.

En las ediciones de 2020, 2021, 2022, 2025 y 2026, la propiedad obtuvo el título de South America’s Leading Hotel como principal referente continental del sector.

Asimismo, en la edición 2026 de este mismo certamen, el establecimiento fue galardonado en la categoría South America’s Leading Heritage Hotel por sus labores de conservación del inmueble histórico, mientras que la Suite Presidencial Fernando Botero recibió el premio a South America’s Leading Hotel Suite.

- crédito All Accor
El Sofitel Legend Santa Clara Cartagena ocupó el quinto lugar entre los mejores hoteles de Sudamérica en los Readers’ Choice Awards 2026 de Condé Nast Traveler - crédito All Accor

Anteriormente, en 2016 y 2021, el lugar había sido ratificado como Colombia’s Leading Hotel al registrar los indicadores de servicio más altos del territorio nacional.

Los Readers’ Choice Awards de la revista Condé Nast Traveler son uno de los reconocimientos más influyentes del turismo global. A diferencia de otros galardones, este escalafón se construye a partir de los votos y experiencias reales de miles de viajeros internacionales.

Estas son las características que se tienen en cuenta a la hora de calificar los hoteles

Los Readers’ Choice Awards de la revista Condé Nast Traveler representan uno de los referentes más influyentes del turismo de alta gama global. A diferencia de las clasificaciones otorgadas por comités o jurados cerrados, este escalafón se construye a partir de las calificaciones y comentarios directos de cientos de miles de viajeros internacionales, lo que permite medir la calidad real de la experiencia de hospedaje.

Para que un establecimiento logre ingresar al listado de los mejores hoteles del mundo y obtener puntuaciones sobresalientes, debe demostrar un desempeño excepcional en cinco aspectos clave que evalúan los lectores:

  • Servicio e intencionalidad: La atención debe ser ágil, cálida y personalizada. El personal de la propiedad debe anticipar las necesidades del huésped de forma intuitiva, sin caer en formalismos excesivos o invasivos.
  • Infraestructura y conservación: Se valora el diseño de interiores, el confort de las habitaciones, el aislamiento acústico y la preservación arquitectónica, aspecto fundamental cuando se trata de inmuebles con valor histórico o patrimonial.
  • Gastronomía de autor: La propuesta culinaria del hotel debe destacar por su calidad, ofreciendo cartas estructuradas, ingredientes locales de primera línea y maridajes especializados en sus restaurantes.
  • Bienestar y relajación: Mide la oferta de servicios en las áreas de spa, zonas de descanso y actividades complementarias diseñadas para garantizar una estancia de alto nivel.
  • Autenticidad y ubicación: Se premia la conexión del hotel con su entorno, garantizando que el viajero viva una experiencia con identidad cultural propia y no la propuesta genérica de una cadena estandarizada.

La combinación consistente de estos factores es lo que diferencia a una propiedad convencional de un referente de la hotelería internacional. Cuando un alojamiento logra ubicarse en los primeros lugares de este ranking, ratifica que la inmensa mayoría de sus visitantes calificó la experiencia como prácticamente impecable.

Imagen de personas disfrutando en la piscina de un hotel durante sus vacaciones. Un ambiente relajado para compartir con familia y amigos. (Imagen ilustrativa Infobae)
A diferencia de las distinciones definidas exclusivamente por jurados, los Readers’ Choice Awards recogen las valoraciones de los lectores de Condé Nast Traveler - crédito Imagen ilustrativa Infobae

En el contexto global, la propiedad que ha logrado posicionarse en la cima de los escalafones más exigentes del sector es Passalacqua, una emblemática villa aristocrática del siglo XVIII ubicada a orillas del lago de Como, en Italia.

Con tan solo 24 habitaciones rodeadas de jardines barrocos históricos, Passalacqua lidera las clasificaciones mundiales gracias a su modelo de lujo íntimo, enfocado en la privacidad absoluta, la atención artesanal y la conservación cuidadosa del patrimonio cultural italiano.

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