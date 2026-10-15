El Banco de Francia evita hablar de austeridad, aunque confía en el ahorro familiar para mantener el consumo

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El gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, ha evitado adelantar acontecimientos y ha rehuido las preguntas sobre si Francia tendrá que aplicar medidas de austeridad y fuertes recortes en el gasto público. No obstante, ha argumentado que las tasas de ahorro de los hogares son elevadas, por lo que el consumo podría mantenerse en caso de rebajas en el gasto del Estado.

"Por tanto, si reducimos el déficit y logramos que la deuda inicie una trayectoria descendente, es posible que los hogares reduzcan su ahorro para consumir más. Así que también puede ser beneficioso para el crecimiento y para la actividad económica; además, reduciría la incertidumbre", ha destacado el gobernador del Banco de Francia.

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Por otra parte, Moulin ha mostrado su confianza en que el país galo retome un déficit del 3% para 2029, objetivo previsto por las autoridades francesas, ante lo que hace falta "poner las cosas en orden" para consolidar las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal.

"En el pasado ya fuimos capaces de consolidar las finanzas públicas y reducir nuestro déficit; es algo que se puede lograr. Es más difícil porque han aumentado los gastos por intereses, unos 10.000 millones más al año, por lo que debemos tenerlo en cuenta en la consolidación fiscal; sin embargo, creo que es posible volver a un déficit del 3% en 2029", ha destacado Moulin en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC en los márgenes de las reuniones el FMI en Bangkok.

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En este sentido, el banquero central ha considerado "clave" que el Ejecutivo francés se ajuste en el próximo presupuesto a un déficit del 5% con el objetivo de tranquilizar a los mercados, aunque ha advertido que las dudas sobre que esto ocurra agrava el problema en un momento marcado por la incertidumbre política.

Moulin no teme que la situación de la deuda francesa provoque un efecto contagio a otros países o al sector financiero privado, aunque ha asegurado que el problema no afecta únicamente a Francia, sino que otros países como Estados Unidos o Japón requieren de una consolidación fiscal al tratarse de un fenómeno mundial.

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