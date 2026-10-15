Aeroméxico suma vuelo directo Ciudad de México-Milán a su expansión internacional en 2027

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Ciudad de México, 15 oct (EFE).- En medio de su expansión internacional en 2027, Aeroméxico presentó este jueves su nueva ruta directa entre Ciudad de México y Milán, la segunda ciudad italiana a la que volará la aerolínea después de Roma.

La nueva ruta directa entre México e Italia comenzará operaciones el 28 de marzo de 2027 con cuatro frecuencias semanales a bordo de aviones Boeing 787 Dreamliner.

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De acuerdo con el comunicado de la aerolínea los vuelos saldrán de la capital mexicana los martes, jueves, sábados y domingos a las 22:25 horas (04:25 GMT), con llegada a Milán a las 18:20 (00:20 GMT) del día siguiente.

Los vuelos de regreso operarán lunes, miércoles, viernes y domingos, con salida a las 23:05 (05:05 GMT) y llegada a México a las 04:00 (12:00 GMT) del día siguiente.

Aeroméxico indicó que la conexión permitirá acercar a sus pasajeros no solo a Milán y el norte de Italia, sino también a otros destinos europeos, entre ellos Suiza y Austria, mientras facilitará la llegada de viajeros italianos y europeos a México por negocios o turismo.

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“Esta ruta representa mucho más que conectar dos ciudades”, afirmó Pasquale Speranza, vicepresidente de Ventas México de Aeroméxico, quien destacó el peso de Milán en negocios, cultura, moda, diseño y gastronomía, así como las oportunidades para fortalecer los vínculos entre México e Italia.

La compañía presentó la ruta en Fendi Casa México, durante un encuentro con representantes de la Embajada de Italia, la Cámara de Comercio Italiana en México y la Secretaría de Turismo capitalina.

Olga Hanono, directora creativa de Fendi Casa México, destacó a Milán como referente internacional del diseño y la creatividad.

El embajador italiano en México, Alessandro Modiano, señaló que una mayor conectividad aérea puede impulsar los viajes, el turismo y los intercambios empresariales y académicos entre ambos países, además de acercar a México con una de las regiones más relevantes de Italia.

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La aerolínea destacó además que el vuelo facilitará el acceso a eventos internacionales como la Milan Design Week, que reúne al Salone del Mobile Milano y las actividades del Fuorisalone.

La conexión, anunciada inicialmente en septiembre, forma parte de una expansión internacional de Aeroméxico para 2027.

Además de Milán, Aeroméxico ha anunciado para 2027 la apertura de la ruta Guadalajara-París, a partir del 13 de abril con tres frecuencias semanales, así como nuevos vuelos de Ciudad de México a Montego Bay, Jamaica, y Nassau, Las Bahamas, a partir del 18 y 19 de marzo, respectivamente.

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Con estas incorporaciones, la aerolínea prevé operar en verano su red europea más amplia, con siete destinos, 11 rutas y más de 75 vuelos semanales en cada dirección, mientras que para Semana Santa proyecta superar los 4.000 asientos semanales hacia el Caribe mediante 27 frecuencias. EFE