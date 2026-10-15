Colombia

Excongresista arremetió contra ‘Matador’ por sus comentarios hacia la primera dama Ana Lucía Pineda: “Humillarla no es crítica, es cobardía”

En un video publicado en sus redes sociales, Lina María Becerra condenó las burlas dirigidas contra la esposa del presidente Abelardo de la Espriella y pidió dejar de normalizar las ofensas contra las mujeres en las discusiones públicas

Lina María Barrera rechaza las expresiones de ‘Matador’ contra la primera dama Ana Lucía Pineda y se solidariza con todas la mujeres - crédito @LinaBarreraR/X

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La exviceministra de Deporte y exrepresentante a la Cámara Lina María Becerra arremetió contra el caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”, condenando la burla y los insultos dirigidos a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda.

La pronunciación de Becerra se realizó mediante un mensaje en video publicado en sus redes sociales, en el que manifestó su indignación por los ataques lanzados contra la esposa del presidente Abelardo de la Espriella tras la polémica iniciada el domingo 11 de octubre de 2026.

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En su intervención, la exfuncionaria pública rechazó que se recurra a ofensas sobre el aspecto físico de las mujeres en el marco de las discusiones políticas y el debate social del país: “Las mujeres no somos burla ni insulto, ni en la política ni en ningún lugar. Mi solidaridad con la primera dama Ana Lucía Pineda y mi llamado a que, como país, dejemos de normalizar estas ofensas”.

- crédito @analu_pineda/Instagram - @Matador000/X
La exviceministra de Deporte rechazó las expresiones del caricaturista 'Matador' contra la primera dama Ana Lucía Pineda y manifestó su solidaridad con ella - crédito @analu_pineda/Instagram - @Matador000/X

‘Matador’, el respeto no es negociable. Burlarse del cuerpo de una mujer y humillarla no es crítica, es cobardía. Primera dama, usted no está sola; tiene mi respaldo de mujer a mujer. Ninguna diferencia política justifica estas ofensas. A las mujeres se nos respeta, a todas”, aseveró Becerra en su video.

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El pronunciamiento de Becerra se suma a las reacciones emitidas por la Presidencia de la República, instancia que calificó las publicaciones del caricaturista como misóginas, sexistas y denigrantes por apelar a la animalización y descalificación física de la primera dama.

El origen de la polémica con la primera dama

La controversia se desató cuando “Matador” cuestionó en la red social X el manejo de los recursos recolectados por la fundación de Ana Lucía Pinda —que piden se divulguen las cuentas de todas las ayudas que recibieron— para los damnificados del terremoto de magnituf 7,4 registrado el 10 de agosto, especialmente en Pereira.

En dicha publicación, el caricaturista utilizó las expresiones “ratita” y “patirraquítica” para referirse a la primera dama, lo que provocó que el Gobierno nacional elevara una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue si estos mensajes constituyen conductas sancionables por las normas penales.

El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X
El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X

A pesar de los rechazos expresados por diversos sectores, el caricaturista concedió una entrevista el 14 de octubre a los periodistas Daniel Coronell y Yezid Daniel Baquero, en la que se negó a disculparse o retractarse de lo escrito.

La postura de ‘Matador’ sobre sus expresiones

Durante el diálogo periodístico, el caricaturista intentó matizar el alcance del término empleado contra Ana Lucía Pineda, al asegurar que sus palabras no buscaban señalar un delito formal.

Yo no la llamé rata. Ratita, que es muy diferente. Es más ofensivo decir rata que ratita. Ratita es una rata pequeña. Yo simplemente le dije ratita. Las ratas tienden a embolatar las cosas, a llevarse cosas. A la gente le indignó más eso, pero hay que preguntarse por la gente que sufre”, sostuvo “Matador” al ser cuestionado por su lenguaje.

Daniel Coronel cuestionó a "Matador" por usar expresiones agresivas para hacer sus cuestionamientos políticos y el caricaturista se justificó - crédito Daniel Coronell/YouTube

De igual manera, el dibujante aseguró que recurrió a este tipo de términos punzantes con el objetivo explícito de obligar a los integrantes del Gabinete Ministerial a pronunciarse sobre los fondos de ayuda destinados a Risaralda.

“¿Por qué le digo yo que la palabra ratica fue la que detonó todo esto? Y me encanta, porque obligó a todo el Gobierno, desde los ministros pasando por todos, a salir de su madriguera y a exponerse. Si esto sirvió para que todo el Gobierno saliera a rasgarse las vestiduras, les pregunto: ¿por qué no nos pueden decir cuánto recogieron?”, agregó “Matador” en la entrevista que fue transmitida por YouTube.

Frente a este actuar, las palabras de Lina María Becerra mantienen encendido el debate público sobre los límites del respeto hacia las mujeres en la opinión y el alcance del lenguaje dentro de la sátira política.

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