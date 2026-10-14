Un juez extiende el acceso a CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca y considera inconstitucional el veto de Trump

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Un juez federal de Estados Unidos ha dictaminado este martes que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe permitir el acceso a la Casa Blanca a los periodistas de las cadenas CNN y MS NOW, así como al portal Politico. El magistrado concluye que el veto impuesto por el presidente probablemente viola la Primera Enmienda de la Constitución.

En su orden, el juez de distrito Tim Kelly otorga una medida cautelar preliminar que prohíbe ejecutar la decisión del pasado 18 de septiembre por la que se retiraron las credenciales de prensa a los trabajadores de estos tres medios. El magistrado ha argumentado que las declaraciones del mandatario evidencian una represalia y una "discriminación por motivos de opinión" inconstitucional. "El presidente Trump probablemente prohibió a los demandantes el acceso a la Casa Blanca porque cree que sus informaciones son generalmente inexactas y sesgadas contra él", reza el fallo.

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Asimismo, Kelly ha rechazado la postura del Departamento de Justicia, que durante el proceso intentó justificar la prohibición alegando motivos de seguridad nacional. El juez federal ha subrayado que "no hay pruebas" de que Trump tomara la decisión basándose en esos motivos "desde el principio", ni el presidente lo ha manifestado directamente en ningún momento.

La resolución judicial, que exige a los demandantes el depósito de una fianza simbólica de un dólar antes del 19 de octubre, mantiene el bloqueo sobre la prohibición y abre la puerta a una apelación por parte del Ejecutivo estadounidense. Las organizaciones de noticias argumentaron en su demanda que la medida no solo suponía un efecto paralizador para la libertad de prensa, sino que también vulneraba su derecho al debido proceso --recogido en la Quinta Enmienda-- al no haber recibido un aviso previo antes de la revocación de sus pases.

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