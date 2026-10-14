Sheinbaum niega usar drogas, durante su primera transmisión en vivo en redes sociales

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Ciudad de México, 13 oct (EFE).- En su primera transmisión en vivo a través de las redes sociales Instagram y TikTok, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este martes el señalamiento de una periodista que aseguró que la mandataria usaba drogas, en específico que fumaba marihuana.

El pasado 11 de septiembre, la periodista y escritora Anabel Hernández habló del estado de salud de Sheinbaum y de la presión que enfrenta como presidenta, y aseguró que -fuentes cercanas a la mandataria- le confirmaron que consumía marihuana para enfrentar esa presión y una depresión.

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"Hubo una periodista (Hernández) que dijo que yo usaba drogas, es falso, absolutamente falso. ¿Cómo creen que yo voy a andar haciendo esas cosas? Lo que pasa es que hay muchas fake news en la redes, tengan mucho cuidado, hay que tener muchos cuidado de lo que dicen las redes sociales, hay muchísimas fake news", respondió la mandataria.

Además de aclarar ese tema, Sheinbaum utilizó la transmisión para hablar sobre la regulación de contenidos violentos en las plataformas digitales, aunque la audiencia la cuestionó sobre la inseguridad, la crisis en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la crisis del agua en Jalisco y la represión de manifestantes, entre otros asuntos.

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Sobre una posible regulación de los contenidos que se publican y difunden en redes sociales, la presidenta dijo en la transmisión, de unos 25 minutos, que su gobierno no busca censurar "no se trata de esto. Se trata de evitar actitudes violentas que estén vinculadas con generar violencia contra las niñas y los adolescentes. Y fíjense que las plataformas digitales estuvieron de acuerdo", comentó.

La jefa de Estado explicó que la consejera jurídica de la Presidencia de México, Luisa María Alcalde, y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, tuvieron una reunión con representantes de las plataformas y acordaron regular los contenidos. EFE

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