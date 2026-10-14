Agencias

Muere mujer herida en el terremoto de Panamá, el primer deceso relacionado con el sismo

Guardar

Macaracas / Ciudad de Panamá, 14 oct (EFE).- Un mujer de 68 años que había resultado gravemente herida en el terremoto ocurrido el pasado viernes en Panamá murió este miércoles en un hospital de la capital panameña, y se convierte en la primera muerte oficial relacionada con este sismo de magnitud 7,7 que provocó cerca de una treintena de heridos.

"Con profundo pesar, confirmamos a las 3:42 p.m. (20:42 GMT) el fallecimiento de la señora Elena Barría, de 68 años, quien resultó gravemente herida durante el terremoto ocurrido el viernes 9 de octubre de 2026", informó en un breve comunicado la Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá.

PUBLICIDAD

Según detallaron sus familiares a EFE, la señora Barría, diabética y sin una pierna, murió a causa de un infarto natural, tras ser operada con éxito del abdomen perforado a causa del terremoto. EFE

(Foto) (Video)

Últimas Noticias

La Bolsa de México baja un 0,26 % y rompe racha positiva de cuatro sesiones

Infobae

Manifestante contra De la Espriella: "Es el momento de ponerse en defensa de los DDHH"

Infobae

Llega a Cuba otro envío de ayuda humanitaria de EE. UU. a través de Cáritas

Infobae

Heineken dice haber logrado balance hídrico en Monterrey mediante restauración ambiental

Infobae

La Cámara de Diputados anula el veto presidencial y aprueba una reforma que facilita el despido de funcionarios

La Cámara de Diputados anula el veto presidencial y aprueba una reforma que facilita el despido de funcionarios