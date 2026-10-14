Muere mujer herida en el terremoto de Panamá, el primer deceso relacionado con el sismo

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Macaracas / Ciudad de Panamá, 14 oct (EFE).- Un mujer de 68 años que había resultado gravemente herida en el terremoto ocurrido el pasado viernes en Panamá murió este miércoles en un hospital de la capital panameña, y se convierte en la primera muerte oficial relacionada con este sismo de magnitud 7,7 que provocó cerca de una treintena de heridos.

"Con profundo pesar, confirmamos a las 3:42 p.m. (20:42 GMT) el fallecimiento de la señora Elena Barría, de 68 años, quien resultó gravemente herida durante el terremoto ocurrido el viernes 9 de octubre de 2026", informó en un breve comunicado la Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá.

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Según detallaron sus familiares a EFE, la señora Barría, diabética y sin una pierna, murió a causa de un infarto natural, tras ser operada con éxito del abdomen perforado a causa del terremoto. EFE

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