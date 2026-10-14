Menor que disparó a dos docentes en Francia niega quisiera matarlos y alega sufrir acoso

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París, 14 oct (EFE).- El adolescente de 14 años que disparó contra el director de un centro escolar y una profesora en Aubagne, en el sureste de Francia, niega que quisiera matarlos y afirma que actuó por venganza ante el supuesto acoso de docentes y compañeros, una versión que aún no ha sido corroborada por los investigadores, informó este miércoles la Fiscalía Nacional Antiterrorista.

En un comunicado, la Fiscalía informó también de que ha solicitado prisión provisional para el menor, sospechoso de estar vinculado a comunidades de internet fascinadas por las matanzas y sus autores.

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El registro de su domicilio y las pesquisas realizadas tras su detención permitieron identificar numerosas cuentas en redes sociales que, según un primer análisis, apuntarían a una posible adhesión a la denominada 'True Crime Community' (TCC), explicó la Fiscalía.

El adolescente reconoció haber recibido influencia de esta comunidad virtual, pero negó haber actuado en su nombre, y mantuvo que pretendía vengarse del acoso que, aseguró, sufría por parte de profesores y compañeros.

La TCC reúne, añadió la Fiscalía, a usuarios que comparten pódcast, artículos y publicaciones sobre asesinatos y sus autores, y en su seno existe un subgrupo dedicado a los autores de matanzas, cuyos contenidos extremadamente violentos pueden fomentar la imitación de estos crímenes.

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La premeditación y el uso de un arma de fuego dentro de un centro escolar, con disparos repetidos e indiscriminados dirigidos exclusivamente contra la comunidad educativa son elementos que apuntan, según la Fiscalía, a una acción cuyo objetivo sería aterrorizar a la población.

Tras permanecer 48 horas bajo custodia policial, el adolescente comparece este miércoles ante un tribunal de París para una primera declaración judicial, paso previo a una eventual imputación formal.

Tres jueces de instrucción antiterrorista han sido designados para investigar el caso, según la Fiscalía, que precisó que el director del centro escolar y la profesora heridos por los disparos de escopeta han recibido bajas médicas de 45 y 10 días, respectivamente. EFE

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