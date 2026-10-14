Llega a España el sexto destructor estadounidense del escudo antimisiles de la OTAN

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Rota (España), 14 oct (EFE).- El buque norteamericano USS John Basilone (DDG 122), destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, llegó este miércoles a su nuevo puerto base de Rota, en el suroeste español, donde se unirá a las fuerzas navales estadounidenses que operan en Europa.

Es el sexto destructor estadounidense que se asienta en la base naval atlántica española de Rota, de uso conjunto hispanoestadounidense, para completar el escudo antimisiles de la OTAN, y será recibido el jueves oficialmente.

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El almirante J.T. Anderson, comandante de la Sexta Flota de EE.UU., dio la bienvenida hoy al buque y a la tripulación, informó la Armada española en un comunicado.

El capitán de navío Charles Chmielak, comandante de las Actividades Navales de EE.UU. en España y de la Estación Naval de EE.UU. en Rota, valoró el compromiso de la base para brindar el apoyo operativo que los marinos y barcos de guerra norteamericanos necesitan.

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El objetivo es "permanecer dispuestos, con capacidad de respuesta y preparados para hacer frente a los desafíos de un entorno de seguridad cada vez más complejo", apuntó.

Puesto en servicio a finales de 2024, el John Basilone es un destructor de misiles guiados multimisión capaz de realizar operaciones de defensa aérea, guerra antisubmarina y guerra antisuperficie.

El buque ha cambiado su puerto base de la Estación Naval de Mayport, en Florida (EE.UU.), por el de Rota. España y EE.UU. firmaron en junio de 2022 un acuerdo para ampliar este escudo antimisiles de cuatro a seis destructores.

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"Estamos deseosos de integrarnos en la comunidad de Rota, trabajar junto a nuestros anfitriones españoles y apoyar la capacidad de EE.UU. para disuadir y ganar futuros conflictos", indicó el capitán de fragata T. Max Murphy, comandante del destructor John Basilone. EFE

(foto)