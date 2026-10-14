Le Pen celebra que Vox podría "formar parte del Gobierno próximamente" en España

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París, 14 oct (EFE).- La líder de la ultraderecha francesa y favorita, según los sondeos, para las elecciones presidenciales galas de 2027, Marine Le Pen, celebró este miércoles que sus aliados de Vox podrían pronto entrar en el Gobierno en España, en referencia a las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Nuestros aliados de Vox han sabido conquistar el corazón de los españoles y podrían formar parte del Gobierno próximamente", manifestó en un mensaje en X, que acompañó con una foto saludando al líder de ese partido, Santiago Abascal.

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"España -agregó- ocupa un lugar esencial en Europa: su voz cuenta para defender la soberanía de nuestras naciones y la libertad de nuestros pueblos. ¡Deseamos a Santiago Abascal todo el éxito que se merece!"

Ese mensaje de la fundadora de la Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) llegó en el marco de un viaje a Bruselas para una reunión con los líderes del bloque de ultraderecha Patriotas por Europa, encuentro que, además de a Abascal, también incluyó a figuras como el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán.

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En una rueda de prensa posterior desde la capital belga, emitida en directo por la televisión francesa BMFTV, Le Pen recordó igualmente que su mano derecha, Jordan Bardella (actualmente en el ojo del huracán tras resurgir unos presuntos mensajes antisemitas de cuando era más joven) acaba de regresar de España, concretamente de Ceuta, donde también estuvo para apoyar a Vox.

En esa comparecencia también abundó sobre algunas de las máximas que defenderá si es elegida para suceder a Emmanuel Macron en el Elíseo a partir de mayo, como la supresión de la ayuda financiera a Ucrania, algo que justifica por las dificultades presupuestarias que atraviesa el país, con el déficit en el 5,4 %.

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Sí que se mantendrán otros apoyos a Kiev, precisó, como los dispositivos para formar soldados.

Igualmente incidió en su intención de reducir la contribución neta de Francia al presupuesto de la Unión Europea, para que no supere los 5.000 millones de euros, y en la intención de convocar un referéndum para modificar la Constitución, a fin de introducir cambios que permitan "controlar la inmigración", algo que, según ella, "ya no es el caso" con el marco legal actual.

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Respecto a sus opciones de victoria en las presidenciales, como favorita clara para al menos la primera vuelta el 18 de abril según las encuestas, Le Pen recalcó que "una elección no está nunca ganada por anticipado".

Pero sí aseguró que están "convencidos" de que los franceses "hoy tienen un verdadero deseo de cambio", porque desde hace 30 años, en su opinión, se hace la misma política "con nombres diferentes", incluso aunque haya habido alternancia entre izquierda, derecha y centro.

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También recalcó que si también ganase en la segunda vuelta, el 2 de mayo, habría que disolver la Asamblea Nacional y su partido es el único en posición de lograr una mayoría absoluta, a la vista de la atomización en el resto del arco político.

Fue contundente igualmente al defender que el actual presidente del Consejo Constitucional francés, Richard Ferrand, debe dejar la institución, después de haber rechazado en público la propuesta de Le Pen de reformar la Carta Magna mediante referéndum, por haber incumplido su deber de neutralidad. EFE

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