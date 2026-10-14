Las exportaciones chinas crecieron el 29,6 % interanual en septiembre

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Pekín, 14 oct (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó el 29,6 % interanual en septiembre, hasta los 3,03 billones de yuanes (452.797 millones de dólares ó 403.978 millones de euros), según datos oficiales publicados este miércoles.

Las cifras divulgadas por la Administración General de Aduanas del país asiático apuntan a su vez a un incremento del 24,6 % en comparación con el mismo mes de 2025 para las importaciones, que alcanzaron unos 2,13 billones de yuanes (318.303 millones de dólares ó 283.984 millones de euros).

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Así, en el noveno mes del año, el superávit comercial chino se situó en unos 905.970 millones de yuanes (120.940 millones de dólares ó 107.901 millones de euros). EFE

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