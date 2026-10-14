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Juez convoca a Maduro y Flores al tribunal mañana para responder a nuevos cargos

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Nueva York, 14 oct (EFE).- El juez estadounidense Alvin Hellerstein fijó mañana,15 de octubre, una audiencia en Nueva York para que el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, respondan a los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada.

Según la orden emitida este miércoles por el juez y publicada en el archivo judicial del caso, la audiencia tendrá lugar a las 11 horas de la mañana y versará sobre los cargos contenidos en la acusación actualizada contra Maduro y Flores.

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La Fiscalía de EE.UU. presentó hace una semana cargos por conspiración para cometer torturas contra ambos y extendió la imputación de narcoterrorismo, que antes solo pesaba sobre Maduro, a Flores. Siguen acusados de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. EFE

nqs/syr

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