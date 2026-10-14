El superávit comercial de China se aproxima al billón de dólares en septiembre

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El saldo positivo de la balanza comercial de China con el resto del mundo ha engordado en los nueve primeros meses de 2026 hasta los 938.110 millones de dólares (838.577 millones de euros), cifra que deja al alcance del gigante asiático la posibilidad de superar el superávit récord de 1,189 billones de dólares (1,06 billones de euros), registrado en el conjunto del ejercicio 2025, según los últimos datos publicados por la Administración de Aduanas de China.

El incremento del excedente comercial chino refleja un fuerte crecimiento de las exportaciones en los nueve primeros meses de 2026, hasta 3,37 billones de dólares (3 billones de euros), un 21,3% más que un año antes, mientras que las importaciones aumentaron el 27,5%, hasta 2,43 billones de dólares (2,2 billones de euros).

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Solo en el mes de septiembre, el volumen de intercambios comerciales del gigante asiático con el resto del mundo creció un 11,2% mensual y un 34,1% interanual, hasta 760.836 millones de dólares (680.112 millones de euros).

En concreto, las exportaciones chinas sumaron en septiembre un total de 447.184 millones de dólares (399.738 millones de euros), lo que representa un avance interanual del 36,3%, después del avance del 25% en agosto, impulsadas por las ventas de componentes tecnológicos en respuesta a la creciente demanda relacionada con la IA.

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De su lado, las importaciones del gigante asiático en el noveno mes del año alcanzaron un valor en dólares de 313.652 millones de dólares (280.374 millones de euros), cifra que representa un incremento interanual del 31%.

De este modo, el superávit comercial de China alcanzó en septiembre los 133.532 millones de dólares (119.364 millones de euros).

En septiembre, las exportaciones chinas a la UE sumaron 60.151 millones de dólares (53.769 millones de euros), un 25% más que un año antes, mientras que las importaciones alcanzaron los 25.352 millones de dólares (22.662 millones de euros), un 0,7% más que en septiembre de 2025.

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Por su parte, las ventas a Estados Unidos se situaron en 47.881 millones de dólares (42.800 millones de euros) y las importaciones en 13.867 millones de dólares (12.396 millones de euros), lo que implica un aumento interanual del 39,6% en el caso de las exportaciones y del 20,7% en cuanto a las compras a EEUU.