Denuncian restricciones en los servicios que presta Starlink al Ejército ucraniano

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(Actualiza con declaración de un alto funcionario ucraniano)

Kiev, 14 oct (EFE).- El influyente activista ucraniano Serguí Sternenko, una figura clave en el sector de la defensa de Ucrania por su labor a la hora de comprar drones con donaciones, ha denunciado este miércoles en su cuenta de X que el servicio que los satélites estadounidenses Starlink prestan al Ejército ucraniano fue restringido durante la madrugada.

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“Esta madrugada hubo limitaciones en el funcionamiento de las terminales Starlink. La conexión empezó a perderse cuando la velocidad del movimiento excedió los 160 kilómetros por hora”, escribió Sternenko, que hasta julio fue también asesor del Ministerio de Defensa de su país, refiriéndose presumiblemente a la velocidad de los drones que Ucrania guía con internet de Starlink.

Sternenko, que está en contacto permanente con las unidades del Ejército a las que suministra drones, agregó que “varias misiones críticas” no pudieron llevarse a cabo a consecuencia de esta caída de la conexión.

“Es posible que la empresa SpaceX haya adoptado estas medidas a petición de la administración Trump”, dijo también el activista.

La empresa de Elon Musk SpaceX es propietaria de Starlink, que tiene un papel indispensable para las comunicaciones del Ejército ucraniano en esta guerra.

Musk ha criticado que el presidente Volodímir Zelenski haya desoído las repetidas demandas del presidente de EE.UU., Donald Trump, para que ponga fin a los ataques ucranianos a refinerías rusas.

La administración Trump ha amenazado a Kiev con cortar el suministro de información de inteligencia al Ejército ucraniano, como ya hizo por un breve período en marzo de 2025, si Zelenski sigue ordenando ataques a refinerías rusas.

El presidente ucraniano ha denunciado desde el lunes por la noche dos casos en los que aliados de Ucrania que normalmente le transfieren información de inteligencia sobre el lanzamiento de misiles balísticos rusos no avisaron a Kiev con antelación del ataque, lo que merma gravemente la capacidad de reacción de los ucranianos.

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El último de estos dos ataques tuvo lugar anoche y alcanzó una de las centrales eléctricas más importantes de Kiev.

"Parece que la administración Trump sabía de los planes rusos de atacar el sistema energético ucraniano y cerró los ojos a propósito sobre ello", ha escrito en su canal de Telegram Andrí Kovalenko, oficial del Ejército ucraniano y jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania. EFE

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