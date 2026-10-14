Capriles cree que EEUU ofrece garantías al retirar sanciones a hermano de Delcy Rodríguez

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Caracas, 14 oct (EFE).- El diputado opositor Henrique Capriles consideró este miércoles que el levantamiento de sanciones de EE.UU. al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, es una forma de ofrecerle garantías en medio del proceso de negociación iniciado con la oposición en el marco del plan de transición establecido por Washington luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

"Me imagino que Estados Unidos quiere, a los que están en el proceso de negociación, ofrecerles garantías (...) o sea, un incentivo", dijo el excandidato presidencial en una declaración a la prensa tras ser consultado sobre la medida a favor del hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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El Departamento del Tesoro estadounidense anunció más temprano el levantamiento de las sanciones contra Rodríguez, al retirar el nombre del dirigente chavista de la lista de personas con estas medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

En la lista aún quedan el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello; el exfiscal general Tarek Saab y varios familiares del depuesto presidente Nicolás Maduro, como su hijo Nicolás Ernesto Maduro (conocido como 'Nicolasito') y sus tres hijastros.

También se mantienen las sanciones contra empresas estratégicas estatales del país como Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la aerolínea Conviasa, la corporación minera Minerven o el ente mediático Globovisión, además del Banco Central de Venezuela.

Washington ha ido flexibilizando distintas restricciones sobre estas entidades para permitir operaciones concretas de explotación o financieras, especialmente las relacionadas con los recursos petroleros o minerales del país, sin que estas autorizaciones supongan un levantamiento general de las sanciones.

Desde la captura de Maduro durante una operación estadounidense en Caracas, la Administración del presidente Donald Trump ha reforzado sus vínculos con el Gobierno que ahora encabeza Delcy Rodríguez, pero también ha impulsado un proceso de diálogo con el fin de avanzar en su plan de transición para el país suramericano.

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Estados Unidos y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019, y en agosto anunciaron un acuerdo petrolero que permitiría a Washington acceder a una quinta parte de las reservas de crudo venezolano.

En este escenario, la Administración Trump, además de ir relajando sanciones concretas vinculadas a las materias primas, también retiró de la lista de sancionados a Delcy Rodríguez en abril. EFE

(foto)(vídeo)