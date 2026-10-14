Arzobispo de Montevideo sobre el viaje del papa: "Hay que esperar"

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Montevideo, 13 oct (EFE).- El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, lamentó este martes que el papa León XIV tuviera que ser operado de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, y remarcó que se debe esperar para saber si visitará Uruguay en el mes de noviembre.

"Obviamente golpeados por la noticia. Un cristiano, un católico al papa lo tiene como un referente, como un padre de la gran familia que es la Iglesia Católica. En ese sentido es un dolor. Alguien que uno quiere y de repente se entera que está enfermo", apuntó durante su participación en un encuentro organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing.

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Asimismo, al ser consultado, Sturla enfatizó que se deberá aguardar a los próximos días para saber qué pasará con el viaje planeado y concluyó su respuesta diciendo: "Todo concurre para bien de los que aman al señor".

León XIV fue operado este martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía vídeoasistida, informó la oficina de prensa del Vaticano.

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"Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias", indicó el comunicado remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice, de 71 años, duró aproximadamente noventa minutos.

"Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida", indica la nota de la Santa Sede, que añade que "el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones".

La operación del papa estadounidense-peruano y el diagnóstico del adenocarcinoma pulmonar se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo.

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El cardenal Sturla se refirió a lo que la llegada de León XIV dejaría a Uruguay y aseguró que para los creyentes sería "reafirmar la fe cristiana".

"Para todos los uruguayos, creo que es algo que nosotros necesitamos a muerte: esperanza y alegría. Creo que los uruguayos somos medio tristones, medio quejosos (...) Creo que nos viene bien insuflarnos esperanza y alegría", apuntó Sturla. EFE