Arabia Saudí anula condena a muerte que impuso por un mensaje en Facebook, según Sri Lanka

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Nueva Delhi, 14 oct (EFE).- El Tribunal Supremo de Arabia Saudí anuló la condena a muerte de un trabajador esrilanqués de 24 años por un comentario en Facebook considerado ofensivo contra el profeta Mahoma, según anunció este miércoles el Gobierno de Sri Lanka, que había emprendido gestiones diplomáticas para evitar su ejecución.

La decisión, adoptada el martes, deja sin efecto la pena capital impuesta a Anojan Sivarasa, aunque las autoridades esrilanquesas advirtieron de que todavía quedan procedimientos judiciales pendientes.

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"Esto supone un inmenso alivio para Anojan, su familia y todos los esrilanqueses que han seguido su caso con profunda preocupación", afirmó el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, en la red social X.

El viceministro de Exteriores esrilanqués, Arun Hemachandra, confirmó también la decisión y la atribuyó a las gestiones diplomáticas y legales emprendidas por Colombo ante las autoridades saudíes.

Sivarasa, un trabajador migrante empleado en el sector de la construcción, fue detenido el 1 de julio después de publicar en Facebook un comentario en tamil considerado insultante hacia Mahoma.

El mensaje surgió durante una discusión religiosa en la red social, en la que otro usuario había publicado una ofensa contra el dios hindú Shiva. Sivarasa respondió con un insulto contra el profeta musulmán, que posteriormente eliminó antes de difundir un vídeo de disculpa.

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El 27 de julio, un tribunal penal de Al Ahsa lo condenó a cinco años de prisión y una multa de tres millones de riales saudíes (unos 800.000 dólares) por vulnerar la legislación contra los delitos informáticos.

Sin embargo, el 17 de septiembre, un tribunal de apelación elevó la condena a pena de muerte por blasfemia.

El caso se produjo en un año en el que Arabia Saudí ha ejecutado al menos a 175 personas hasta el 5 de octubre, entre ellas 94 extranjeros, según datos de Amnistía Internacional.

"Ningún esrilanqués que abandone nuestras costas en busca de un medio de vida debería sentir jamás que está solo", afirmó hoy el presidente esrilanqués.

Por el momento, las autoridades saudíes no han anunciado públicamente la decisión ni se ha aclarado si Sivarasa deberá cumplir la condena inicial de cinco años de prisión. EFE