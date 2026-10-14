María Pía Copello se quiebra en vivo tras saber que su hijo sufrió accidente en Caminos del Inca y cayó a una zanja

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María Pía Copello vivió momentos de angustia luego de que su hijo Samuel sufriera un accidente durante su participación en Caminos del Inca. El vehículo que conducía se despistó y terminó en una zanja en el tramo de la carretera entre Ayacucho y Matará. La conductora contó que conoció la noticia a través de una videollamada y que se quebró al ver a su hijo acongojado mientras le mostraba las imágenes del automóvil fuera de la vía.

El incidente ocurrió durante el debut del joven como piloto en la competencia automovilística. Aunque el accidente provocó preocupación en su familia, Copello afirmó que su hijo se encuentra fuera de peligro. La presentadora priorizó ese aspecto por encima del resultado deportivo y expresó su deseo de que pueda continuar en la prueba.

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La figura de televisión relató lo ocurrido en el podcast “Sin +que decir”, donde habló de la comunicación que mantuvo con Samuel después del despiste. El joven le mostró el estado en el que quedó el vehículo y le explicó las circunstancias del accidente.

“Se comunicó conmigo en una videollamada y me relató el accidente. Casi me muero cuando me mostró que su automóvil había caído a una zanja. En ese momento agradecí a Dios”, expresó María Pía Copello.

La conductora no brindó mayores detalles técnicos sobre la caída ni precisó las causas que llevaron al automóvil a salirse de la carretera. Tampoco informó si el vehículo sufrió daños que puedan impedir que su hijo retome la competencia. Su testimonio se centró en el impacto emocional que le produjo conocer lo sucedido.

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Hijo de María Pía Copello sufrió accidente en Caminos del Inca y cayó a una zanja. Captura Sin + que decir/ YouTube

La conductora se quebró al conocer lo que ocurrió en la carretera

Copello recordó que el accidente ocurrió en una zona aislada de la ruta. La situación se volvió más difícil para ella al ver a su hijo en la pantalla del teléfono y observar el lugar donde quedó el automóvil.

“Al ver su carita decía que no le pase a él, que me pase a mí. Lloré, me desesperé en ese momento, estoy con el corazón roto”, manifestó la presentadora.

La conductora explicó que él tenía la intención de llegar a Apurímac y cumplir el recorrido previsto. De acuerdo con lo que contó, el joven mantenía un buen desempeño antes del accidente, lo que hizo más difícil afrontar la interrupción causada por el despiste.

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A pesar de la angustia inicial, Copello recalcó que su hijo está bien. “Lo más importante es que está vivo, sano y bueno”, dijo al hablar de la situación que atravesó su familia luego del accidente.

Samuel debutaba como piloto en Caminos del Inca

La participación de Samuel en Caminos del Inca representaba un momento especial para el joven, que debutaba como piloto en esta competencia. Su madre señaló que esperaba con ilusión llegar a la siguiente parada del recorrido, donde había personas que lo aguardaban.

“Imagínate toda su ilusión porque lo están esperando en Apurímac, porque era su debut como piloto y estaba haciendo las cosas bien”, comentó la conductora durante el podcast.

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La competencia reúne a pilotos que atraviesan distintos puntos del país en una ruta que demanda preparación, resistencia y manejo en condiciones variables. Copello no precisó en qué etapa exacta ocurrió el accidente ni si su hijo recibió asistencia en el lugar tras caer a la zanja.

Tampoco se ha confirmado si el vehículo podrá ser reparado dentro de los tiempos de la competencia. La continuidad de Samuel dependerá de las condiciones en que haya quedado el automóvil y de las decisiones que adopte su equipo después de evaluar los daños.

La presentadora admitió que, tras el accidente, el objetivo de llegar al podio quedó en segundo plano. “Espero que siga, aunque por el tiempo perdido no alcance el podio”, señaló.

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Samuel Dyer Copello es hijo de Maria Pia Copello. | Instagram @automovilclubperuano

Por su parte, Mario Hart, con experiencia en este tipo de competencias, se mostró optimista y consideró que Samuel podrá terminar la carrera. También señaló que los accidentes y las frustraciones forman parte del aprendizaje en el automovilismo, y que el joven irá adquiriendo herramientas para afrontarlos con el tiempo.