Zelenski dice no haber sido avisado por sus socios de ataque ruso con misiles balísticos

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Kiev, 13 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló que su Ejército no recibió anoche durante un ataque con misiles balísticos la información de inteligencia de sus socios que habitualmente permite a Ucrania conocer con antelación la llegada de este tipo de armamento a su territorio.

"Desafortunadamente, no recibimos aviso previo de nuestros socios sobre este ataque", dijo Zelenski en la red social X en alusión a un ataque con cinco misiles balísticos contra Kiev que anoche alcanzó infraestructuras civiles en la capital.

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Zelenski revela esta información después que EE.UU. haya amenazado con dejar de compartir información de inteligencia con el Ejército ucraniano en represalia por la negativa de Kiev a dejar de atacar refinerías en Rusia.

"La información de inteligencia sobre los lanzamientos de misiles balísticos rusos ayuda a salvar vidas", dijo también Zelenski en su mensaje sin precisar si fue EE.UU. que no compartió la información.

Zelenski agregó que "el apoyo directo o indirecto a Rusia con la disminución de la asistencia Ucrania o haciendo más difícil salvar vidas de los misiles balísticos seguro que no ayudará a traer la paz".

"Necesitamos un EE.UU. fuerte, una Europa fuerte y socios fuertes", remachó. EFE