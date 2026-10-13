Un carguero hundido y otro dañado en ataques en el mar Negro que Bulgaria atribuye a Rusia

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(Corrige titular)

Varna (Bulgaria), 13 oct (EFE).- Un carguero se ha hundido y otro ha resultado dañado en ataques con drones en la madrugada del lunes al martes muy cerca de las aguas territoriales búlgaras en el mar Negro, según confirmó el Gobierno de Bulgaria, que indica que todo apunta a que Rusia es responsable.

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En los dos ataques han resultado heridos al menos dieciséis marineros, aunque las autoridades no han informado de cuántos viajaban en el barco que se hundió.

"No contamos con pruebas sólidas y claras para imputar cargos a ninguna de las partes, pero la lógica, como ya he indicado, apunta a la Federación Rusa", afirmó el primer ministro, Rumen Radev, en un vídeo subido a las redes sociales.

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Por tanto, adelantó, ha convocado a la embajadora rusa para pedirle explicaciones.

El barco hundido fue atacado a 17 millas náuticas (27 kilómetros) de la ciudad costera búlgara de Krapets, cerca de la frontera con Rumanía.

Radev indicó que un marinero ha sido rescatado con vida pero no ha indicado cuántos viajaban a bordo del Azov Concord, un carguero con bandera de San Vicente y las Granadinas que viajaba desde Rumanía hacia Turquía, según la agencia especializada en transporte marítimo Maritime.bg.

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En el otro ataque, a 18 millas (29 kilómetros) de Byala, resultó dañado el carguero de propiedad ucraniana Chelsea 3, que viajaba con bandera de Malta desde Turquía a Rumanía, según ese portal.

El prorruso Radev señaló que sus 15 tripulantes, siete ucranianos y ocho azeríes, fueron rescatados con vida, tres de ellos con heridas leves, y que todos han sido trasladados al puerto búlgaro de Varna.

El primer ministro calificó de inaceptable estos nuevos ataques contra buques mercantes cerca de las aguas territoriales de Bulgaria y anunció que ha informado a sus socios de la UE y de la OTAN sobre este nuevo incidente.

"Continuaremos solicitando e insistiendo en recibir ayuda para reforzar la vigilancia del espacio aéreo y marítimo y fortalecer nuestra capacidad de respuesta", enfatizó Radev, que ha pedido ayuda también para aclarar el origen de esas agresiones.

"Mantendré una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte", dijo Radev, que se opone a que la UE ayude a Ucrania a defenderse de la agresión rusa.

También considera que la península ucraniana de Crimea, ocupada ilegalmente por Moscú, es de facto territorio ruso.

El pasado 6 de octubre el carguero Alfa Watan se hundió con diez personas a bordo, que siguen desaparecidas, tras ser atacados con drones en aguas de la zona económica exclusiva de Bulgaria cuando viajaba cargado de sal desde Egipto a Rumanía.

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Ese mismo día, el buque Able, con un cargamento de trigo, quedó muy dañado en otro ataque parecido, aunque sus dieciocho tripulantes pudieron ser rescatados con vida. EFE