Maluma se rinde a Shakira en su visita a 'El Hormiguero': "Tenemos una energía muy bonita cuando estamos juntos"

13/10/2026 Maluma ha visitado el programa de Pablo Motos este lunes 12 de octubre. Un día después de convertirse en el gran protagonista del penúltimo concierto de Shakira en Madrid -cantando junos en directo por primera vez su nuevo tema, 'Agua', en el Macondo Park- y de dejarse ver disfrutando de la gastronomía española en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital, Maluma ha puesto el broche de oro a su breve paso por España visitando este lunes 12 de octubre 'El Hormiguero' de Pablo Motos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EL HORMIGUERO

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Un día después de convertirse en el gran protagonista del penúltimo concierto de Shakira en Madrid -cantando junos en directo por primera vez su nuevo tema, 'Agua', en el Macondo Park- y de dejarse ver disfrutando de la gastronomía española en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital, Maluma ha puesto el broche de oro a su breve paso por España visitando este lunes 12 de octubre 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Una entrevista en la que, derrochando cercanía y simpatía, ha sorprendido a sus fans al revelar que prepara una nueva gira para 2027, y en la que como no podía ser de otra manera se ha sincerado sobre la especial conexión que tiene con la cantante de 'Te dejo Madrid', con la que ya colaboró hace 10 años con la canción 'Chantaje'.

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"Tenemos una bonita relación de grandes amigos. Shak es una 'parsera', como decimos en Colombia. Me la paso increíble con ella, no se nota que estamos trabajando. El arte, la música, las buenas canciones... el tiempo se me va volando, no te voy a mentir. Tenemos una energía muy bonita cuando estamos juntos en el escenario y hacemos lo que más nos gusta a los dos, que es cantar. Ella me da mucha tranquilidad a mí, y yo lo mismo a ella", ha confesado, asegurando que cuanto está con la de Barranquilla "lo que siento no es miedo, es adrenalina de la buena. Cuando trabajo con ella no sé si estamos trabajando o divirtiéndonos".

Además de la música, Maluma se ha sincerado sobre su otra gran pasión, los caballos, ya que como ha contado a Pablo Motos posee un rancho con un criadero en el que pasa todo el tiempo que su apretada agenda profesional le permite. "Vivo de la música, pero mi hobby son los animales. Me encanta el deporte e ir al gimnasio, pero antes de irme al estudio, me gusta irme a la finca" ha expresado, revelando orgulloso que cría "caballos criollos colombianos" no como negocio sino por "puro amor a los animales", y que precisamente uno de sus ejemplares -llamado "20-20"- fue el que montó Shakira cuando visitó su propiedad. "Monta excelentemente, tiene una postura perfecta" ha reconocido con admiración.

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En uno de los momentos más dulces de su vida tras el reciente nacimiento de su segundo hijo con Susana Gómez, Orión -el pasado 14 de septiembre-, con el que ha formado su familia soñada junto a su hija mayor, Paris -que nació en marzo de 2024-, el cantante de 'Hawaii' se ha sincerado sobre el momento en el que tocó fondo y cómo logró superarlo: "Llevaba más de 10 años trabajando sin parar, cumplí mi sueño de vivir de la música pero perdí el propósito, el rumbo. En esa época nació mi hija, falleció mi abuela y yo empecé a vivir en un estado de alerta constante... no podía dormir, estaba siempre preocupado y, después de ver a muchos especialistas, decidí cambiar por completo. A través de diferentes prácticas, en lugar de tomar pastillas, que no tengo tampoco nada en contra, conseguí cambiar, apegarme más a mi familia, a Dios, y me siento un ser humano diferente", ha confesado, desvelando que sus hijos han sido la clave para volver a encontrar la calma y a sí mismo.