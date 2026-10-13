La Policía india pide extender su operativo en Nueva Delhi ante la ola diaria de protestas

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Nueva Delhi, 13 oct (EFE).- Nueva Delhi continúa este martes bajo un férreo control de las autoridades ante la ola de movilizaciones diarias que han paralizado la capital, con los líderes del movimiento juvenil indio de las "Cucarachas" detenidos de nuevo y mientras la Policía ha solicitado extender el despliegue de miles de efectivos durante toda la semana.

"Unas Cucarachas con la bandera tricolor se colaron en Jantar Mantar a primera hora de esta mañana antes de ser detenidas por la policía de Delhi. Ashutosh Ranka, Saurav Das y Ajinkya junto con otros miembros del equipo han sido detenidos. No puedes desautorizar la resistencia, Modi", publicó en X el líder del Cockroach Janta Party (CJP), Abhijeet Dipke.

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Los manifestantes de la generación Z lograron colarse en el emblemático lugar de protesta de Jantar Mantar, que ayer fue eliminado formalmente como zona para movilizarse por la Policía, después de que el CJP exigiera a las autoridades una fecha autorizada para convocar una protesta pacífica en el lugar.

Para el movimiento, según dijeron a EFE manifestantes, tomar el área es un símbolo de resistencia. "Me gustaría que lográsemos llegar a Jantar Mantar, creo que sería un mensaje simbólico para decir que estamos aquí y no nos rendimos", relató Abhishek, un joven que fue detenido el pasado sábado en las protestas.

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La Policía de Delhi solicitó al Ministerio del Interior indio prorrogar el despliegue de más de 270 grupos de las Fuerzas Armadas Centrales de Policía (CAPF), con un contingente que supera los 30.000 efectivos policiales y paramilitares, hasta el próximo 20 de octubre, según informó la agencia local PTI.

Las autoridades alegan que existe un alto riesgo de nuevas movilizaciones no autorizadas en puntos agitados del centro como el Parlamento, el Tribunal Supremo, la sede de la Comisión Electoral y la Puerta de la India.

El Tribunal Superior de Delhi escuchará hoy una larga lista de recursos contra la prohibición de manifestarse en Jantar Mantar, denuncias por agresiones policiales, por la detención de periodistas y demandas de comerciantes que aseguran haber sufrido pérdidas de más de 2.000 millones de rupias (unos 21 millones de dólares) por los bloqueos en la capital, mientras examina los recursos interpuestos contra el cierre masivo de estaciones de metro.

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Ayer, el bloque de la oposición al Gobierno de Narendra Modi marchó hacia el Tribunal Supremo para exigir la renuncia del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, y reunió en las calles a miles de personas, unas 250.000 según el Partido del Congreso de Rahul Gandhi.

La marcha siguió a un fin de semana en el que miles de personas fueron detenidas por intentar manifestarse bajo la convocatoria del CJP bajo la misma demanda, lo que llevó a la ONU a exigir a la India garantizar el derecho a protestar pacíficamente y liberar de inmediato a los retenidos. EFE

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