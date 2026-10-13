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Trump pide la dimisión de la embajadora de EEUU en Grecia en medio de una investigación por negligencia

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a la embajadora en Grecia, Kimberly Guilfoyle, que presente su dimisión a raiz de una serie de presuntos escándalos sobre negligencias varias durante su desempeño en el cargo, que la han hecho acreedora de una investigación por parte de la Oficina del Inspector General.

"Hemos pedido a Kimberly Guilfoyle que renuncie. Ha sido un activo maravilloso para el equipo y le deseamos lo mejor", ha confirmado este martes la nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia.

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Trump ya había comentado este pasado lunes que se planteaba destituir a Guilfoyle, acusada de aceptar lujosos regalos mientras ejercía como embajadora y de pedir dinero a cambio de facilitar acceso a figuras del Gobierno antes de que se confirmara su nombramiento.

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