Trabajadores chavistas marchan para exigir el levantamiento de las sanciones económicas

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Caracas, 13 oct (EFE).- Cientos de trabajadores chavistas marcharon este martes hasta la sede del Parlamento, en el oeste de Caracas, para entregar un documento en el que manifestaron su respaldo al proceso de diálogo entre un sector de la oposición y el Gobierno, y para exigir el levantamiento de sanciones contra Venezuela.

Los manifestantes caminaron un trayecto de 1,4 kilómetros hasta llegar a la sede del Legislativo, controlado por el chavismo, donde el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández, entregó el documento como muestra de respaldo al Ejecutivo.

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Fernández aseguró ante los simpatizantes del chavismo que el Gobierno está debatiendo todo lo relacionado a pensiones y salarios, para que "todo el mundo tenga sueldos dignos" en Venezuela, donde el sueldo mínimo equivale a centavos de dólar al mes y es la base para el cálculo de tablas salariales en distintos sectores públicos.

"Aquí existe una sola realidad y es que el Gobierno de los trabajadores, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, el Gobierno de nuestra presidenta Delcy Rodríguez y de todos nosotros, somos los únicos que podemos garantizar bienestar, estabilidad a nuestro pueblo", sostuvo.

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Por su parte, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, pidió recordar todos los esfuerzos que, aseguró, se han hecho para que a la clase obrera se le dé el lugar que merece.

"En cualquier circunstancia se han mantenido leales, se han mantenido fieles a la revolución bolivariana, más allá de las presiones que existan", expresó.

El chavismo convocó a esta manifestación luego de que sindicatos llamaran a protestar hasta la sede del Ejecutivo, también en el oeste de Caracas, para exigir la restitución de sus derechos laborales y la mejora de ingresos en Venezuela.

Los trabajadores entregaron un documento a autoridades del Gobierno en el que demandan que la bonificación de fin de año se calcule con base en el ingreso integral mensual -dos bonos que suman 240 dólares pagados en bolívares, la moneda local, al cambio oficial del día-, según el documento al que tuvo acceso EFE.

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Asimismo, solicitan el pago inmediato del bono de responsabilidad profesional para todo el personal técnico y obrero, tanto activo como jubilado, de los sectores de salud y educación, así como la discusión de tablas salariales en conjunto con organizaciones sindicales.

En agosto, una familia en Venezuela de cinco personas necesitó 755,36 dólares solo para gastos en alimentación, según cálculos difundidos en septiembre por el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) de la Federación de Maestros. EFE

(foto)(video)