Temas del día de EFE News Latino del martes 13 de octubre

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EEUU ELECCIONES

Washington - Donald Trump mantiene su atareada agenda de mítines electorales, esta vez con un viaje a la remota Alaska, donde podría decidirse el control del Senado, para evitar la derrota electoral que pronostican las encuestas, al perder el apoyo de votantes independientes e hispanos.

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Miami - Cuando Donald Trump venció en la elección presidencial de 2024, lo hizo agitando la bandera de la mano dura contra Cuba y Venezuela, una propuesta aplaudida por las comunidades del exilio en Miami, pero ahora esta causa comparte protagonismo con otras urgencias cotidianas como la incertidumbre migratoria e inflación.

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EEUU PENA DE MUERTE

Miami - Líderes cristianos latinos exigen frenar la pena de muerte en Florida, que prevé ejecutar a un reo este martes y se encamina este año a igualar su récord estatal de 19, casi la mitad del total nacional, mientras crece la polémica en Estados Unidos tras la fallida inyección letal de Christa Pike en Tennessee.

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TUPAC SHAKUR

Los Ángeles - Un juez de Las Vegas dicta sentencia contra Duane 'Keffe D' Davis, declarado culpable de asesinato en primer grado por orquestrar el tiroteo desde un vehículo que acabó con la vida del rapero Tupac Shakur en 1996.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU PRENSA.- Un juez federal se pronuncia sobre la legalidad del veto que el presidente Donald Trump impuso a tres medios de comunicación para acceder a la Casa Blanca.

Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- Florida ejecuta a James Robertson, quien asesinó a su compañero de celda para entrar en el corredor de la muerte, lo que será la decimoséptima pena de muerte en el estado este año durante el mandato del gobernador Ron DeSantis. (foto)

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Miami.- EEUU VENEZUELA.- El colombiano Álvaro Pulido Vargas, antiguo socio del exministro venezolano Alex Saab, afronta una audiencia en un tribunal en Florida tras conocerse su detención el domingo por dos presuntas trama de blanqueo de capitales y soborno vinculadas al Gobierno del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro.

EFE News Latino

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