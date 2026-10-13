Taiwán afirma que su suministro de gas y petróleo está "asegurado" hasta finales de año

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Taipéi, 13 oct (EFE).- La petrolera estatal taiwanesa CPC Corporation manifestó este martes que el suministro de petróleo y gas natural de la isla está "asegurado" hasta finales de este año, en medio de las preocupaciones respecto a una eventual interrupción de los envíos como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

En un comunicado, la firma señaló que ya ha planificado el volumen de compras para el primer trimestre de 2027 y avanzó que, en línea con la política gubernamental de estabilización de precios, seguirá "congelando" o "moderando" las subidas de los principales productos petrolíferos y de gas para limitar el impacto sobre la población y la industria.

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La petrolera detalló que, desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, ha comprado "varios tipos de crudo alternativo" de fuera de Oriente Medio, lo que ha reducido el riesgo de que un conflicto en una sola región "rompa la cadena de suministro".

Ante el reciente bloqueo del estrecho de Bab el Manded, por ejemplo, CPC ha acordado con sus proveedores cargar en otros puertos para garantizar que los cargamentos lleguen a Taiwán, además de comprar cargamentos adicionales en zonas no afectadas por el bloqueo.

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"A mediados de septiembre, Saudi Aramco no pudo entregar los cargamentos contratados para septiembre y octubre, porque su oleoducto Este-Oeste fue bombardeado. CPC adoptó de inmediato un plan alternativo y compró crudo en el mercado al contado para cubrir el déficit", expuso la empresa.

La firma apuntó que lleva tiempo diversificando las fuentes de sus compras de petróleo y gas, aumentando de forma considerable la proporción de suministros de América, África Occidental y Asia-Pacífico, entre otras regiones, para garantizar que los tanques de almacenamiento de la isla "mantengan niveles altos de reservas".

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"Ante la crisis de las rutas marítimas provocada por la situación en Oriente Medio, (CPC) se ha apoyado en su buena reputación de largo recorrido para comprar cargamentos de forma agresiva y redistribuir envíos con flexibilidad en el mercado internacional", subrayó la petrolera, que también prometió tomar "todas las medidas necesarias" para garantizar el suministro energético y "reducir al mínimo" el impacto del conflicto.

Hogar del mayor fabricante mundial de chips (TSMC) y del principal ensamblador de productos electrónicos del mundo (Foxconn), Taiwán importa la práctica totalidad de su energía por vía marítima, lo que acentúa su vulnerabilidad ante posibles interrupciones del suministro derivadas del conflicto en Oriente Medio.

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El Gobierno isleño propuso a principios de octubre un presupuesto suplementario de 414.769 millones de dólares taiwaneses (12.935 millones de dólares, 11.577 millones de euros) este año para estabilizar los precios de la energía, que contempla una ampliación de capital de CPC. EFE