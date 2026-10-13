Rubio presiona a Bukele a reducir la influencia china en sus puertos

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Washington, 13 oct (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo este martes una llamada telefónica con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a quien instó a proteger las infraestructuras críticas de su país de "influencias extranjeras malignas", en aparente referencia a China, y a votar en contra del Gobierno cubano en la ONU.

"El secretario y el presidente Bukele abordaron la importancia de mantener seguras las infraestructuras críticas, incluidos los puertos, y protegerlas de influencias extranjeras malignas", señaló el Departamento de Estado en un comunicado, sin mencionar explícitamente a Pekín.

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La nota añade que Rubio instó a El Salvador a unirse a Estados Unidos y a "socios con ideas afines" para impulsar prioridades compartidas en Naciones Unidas.

Según el secretario, "el régimen cubano no llevará a cabo las reformas que el pueblo cubano merece mientras crea que la comunidad internacional está de su lado".

El próximo 28 de octubre está prevista en la Asamblea General de la ONU la votación sobre la resolución que Cuba presenta cada año para pedir el fin del embargo estadounidense.

Estados Unidos busca que sus aliados voten en contra del texto, que en 2025 fue aprobado por 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. El Salvador se ausentó en aquella votación.

Bukele ha sido uno de los principales aliados latinoamericanos de la Administración de Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato y ambos gobiernos llegaron incluso a un acuerdo para deportar a migrantes irregulares de Estados Unidos a la megacárcel salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

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Rubio mantiene, además, una intensa estrategia para reducir la influencia de China en Latinoamérica, región donde Pekín ha realizado grandes inversiones en infraestructura.

Su primer viaje como secretario de Estado, en 2025, lo llevó a Panamá, donde presionó al Gobierno para que deslindara el canal de empresas chinas. EFE