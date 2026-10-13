Represa de Yacyretá suspende las visitas por el aumento de lluvias y la crecida del Paraná

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Asunción, 13 oct (EFE).- La central hidroeléctrica Yacyretá, compartida entre Paraguay y Argentina, informó este martes sobre la suspensión temporal de las visitas turísticas y técnicas a la represa por "razones de seguridad", ante el aumento de las lluvias que han provocado la crecida del río Paraná.

"Debido a las condiciones climáticas y por razones de seguridad, quedan suspendidas temporalmente las visitas turísticas y técnicas, desde el martes 13 hasta el sábado 17 de octubre del corriente año", señaló la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en un comunicado.

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La medida estará "sujeta a la evaluación de las condiciones climáticas y de seguridad", añadió.

Además, el organismo anunció que el cruce fronterizo entre la ciudad paraguaya de Ayolas y la argentina de Ituzaingó "permanecerá cerrada" hasta el 17 de octubre.

Yacyretá, emplazada sobre el río Paraná y una de las mayores represas hidroeléctricas de Latinoamérica, genera energía para Argentina y Paraguay desde 1994.

En una nota, Yacyretá informó el lunes de que abrió las compuertas principales de su embalse ante la fuerte crecida del río Paraná por las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno climático de El Niño.

Los caudales afluentes a Yacyretá se encuentran un 40 % por encima del valor promedio para esta época, según el parte de alerta hidrológico publicado el lunes por la EBY.

El informe indica que se prevén precipitaciones de variada intensidad entre este lunes y el miércoles próximo y alertó de un aumento en los niveles del río Paraná aguas abajo de la central hidroeléctrica.

En la localidad argentina de Puerto Ituzaingó el río podría pasar de la actual altura de 3,6 metros a 4,2 metros, mientras que en la localidad paraguaya de Puerto de Ayolas pasaría de entre los actuales niveles de 4,6-5,1 metros a hasta 5,6 metros.

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La crecida del río Paraná, que nace en Brasil y desemboca en el río de la Plata, ha provocado inundaciones en barrios de Ciudad del Este, del departamento paraguayo Alto Paraná, de donde han sido evacuados más de un centenar de familias, indicó el lunes el ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González. EFE