Meta lanza Muse Wonder, sus primeros modelos de frontera que se acercan en rendimiento a los de OpenAI y Anthropic

13/10/2026 Imagen de Muse Wonder de Meta. POLITICA MESA

Guardar

Meta Superintelligence Labs ha publicado un par de nuevos modelos de frontera a los que ha nombrado Muse Wonder y Muse Wonder Full, respectivamente, y que son los primeros que la compañía equipara equipara en rendimiento a los de Anthropic u OpenAI, con el foco puesto en el ámbito profesional y personal.

Muse Wonder ya está disponible a través de Meta Model API y Muse Code, mientras que Muse Wonder Full llega a los suscriptores de Muse Code, según ha detallado en un anuncio en el que presenta la nueva familia de modelos, Muse Wonder, distinta de Muse Spark.

PUBLICIDAD

La tecnológica ha recalcado que Muse Wonder trae consigo 'Active Memory' y 'Active Focus' para "llevar un registro de lo que importa y trabajar diligentemente para lograr lo que se desee". Además, Muse Wonder será la base para futuros modelos especializados que los usuarios tendrán disponible en la 'app' Muse.

"El lanzamiento de hoy se basa en el trabajo de preentrenamiento y aprendizaje por refuerzo y ofrece nuestros modelos más capaces hasta la fecha. Entrenados en nuestro centro de datos de escala gigavatio Prometheus, Muse Wonder y Muse Wonder Full reúnen los esfuerzos de toda Meta para ofrecer capacidades de frontera para tareas complejas del ámbito laboral y del día a día de las personas", ha asegurado el laboratorio de IA.

PUBLICIDAD

En lo que respecta a las dos principales características de Muse Wonder, 'Active Memory' permite al modelo recordar y mantener el contexto a lo largo de múltiples conversaciones, mientras que 'Active Focus' se centra en la capacidad de trabajar de forma autónoma en tareas complejas a largo plazo. También podrá generar artefactos, es decir, contenidos estructurados y funcionales, como aplicaciones web.

Asimismo, la tecnológica ha destacado el rendimiento de sus dos modelos en tareas de ingeniería de 'software' complejas y sostenidas en el tiempo (SWE-Marathon y DeepSWE 1.1), a la vez que demuestran una gran capacidad en áreas del derecho (Harvey LAB-AA) y finanzas (Vals Finance Agent V2), además de ser capaces de resolver tareas desconocidas fuera del entrenamiento (out-of-distribution).

PUBLICIDAD

No obstante, según las pruebas de la tecnológica, Claude Opus 5.5 sigue por delante en el índice de Artificial Analysis y en otras pruebas de programación como Terminal-Bench y ProgramBench, mientras que GPT-6 Astra lidera en trabajo profesional y sigue estando por encima de Muse Wonder en programación desde terminal (Terminal-Bench 4.0) y en salud (HealthBench Pro).

Sobre el precio, disponible a través de Meta Model API, Muse Wonder costará 4 dólares por millón de 'tokens' de entrada y 20 dólares por millón de 'tokens' de salida, lo que lo posiciona al mismo nivel, en coste, que GPT-5.6 Sol u Claude Opus 5.5.

PUBLICIDAD

Por otra parte, Meta se ha asegurado de incluir las protecciones de seguridad necesarias para evitar en la medida de lo posible el desalineamiento de los dos modelos. Al respecto, la tecnológica se refiere a Muse Wonder como su "modelo más alineado hasta la fecha", y subraya que la alineación es el eje central de cómo entiende la creación de una IA dedicada a lo personal.

Sin embargo, no ha dado más detalles sobre las salvaguardias que ha introducido, aunque ha anunciado que un informe completo con las evaluaciones adicionales de seguridad estará disponible dentro de poco.