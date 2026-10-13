Maxi Iglesias, fiel a su discreción con su vida amorosa y Aitana Sánchez-Gijón

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Maxi Iglesias ha participado en un evento de Solán de Cabras en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una iniciativa en la que el actor ha compartido su visión sobre la importancia de los pequeños detalles en el día a día. Definiéndose como una persona detallista y algo romántica, ha reflexionado sobre la necesidad de romper con la rutina y valorar las diferencias que hacen que cada jornada sea especial. "Bueno, sí, detallista, ser un poco consciente de las cosas y también valorar esas diferencias en el día a día, porque si no al final entramos en un bucle de rutina y de que todo sea del mismo color, ahora que estamos con las flores de fondo, que siempre está bien tener una nota de color distinta o que pase algo diferente", ha explicado.

Con una trayectoria de dos décadas en el mundo de la interpretación, el actor tiene muy claro que quiere que su faceta profesional siga siendo la protagonista cuando se habla de él. Aunque asegura que no se avergüenza de su vida personal, prefiere mantenerla al margen de la atención mediática y evitar que las informaciones sobre sus relaciones o su intimidad puedan eclipsar sus proyectos. "No me avergüenzo de mi vida, pero no quiero que se hable de eso", ha recalcado, dejando claro que su discreción responde, en buena medida, a su deseo de proteger su carrera.

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En este sentido, Maxi ha reconocido que durante mucho tiempo ha tenido miedo de que una mayor exposición de su vida privada pudiera perjudicar sus oportunidades profesionales. "Al final llevo 20 años trabajando en esto, me siento siempre muy afortunado porque se habla de mi trabajo y lo digo siempre, que así es como quiero que se mantenga", ha señalado. El intérprete ha explicado que no quiere alimentar una atención mediática que no esté relacionada con sus proyectos, especialmente por temor a que, si dejara de hablarse de su vida personal, pudiera perder el interés de la industria.

"Yo desde luego no voy a potenciar eso, yo voy a seguir viviendo mi vida. Pero no voy a potenciar el que se pueda hablar más de eso, porque si luego no se habla siempre he tenido el miedo de que luego no me van a llamar. No ha sido así, obviamente", ha añadido, reconociendo que esa preocupación no se ha correspondido con su experiencia profesional. De hecho, ha subrayado que "el 99% de veces que me han llamado para hacer mis personajes o mi trabajo no era porque estuviera en ese momento bajo el foco mediático". Por eso, insiste en que le gusta "seguir bajo el radar" y no cruzar esa línea, porque le preocupa que se termine hablando más de su intimidad que de su trabajo.

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Fiel a esta postura, el actor ha evitado pronunciarse sobre las informaciones relacionadas con Aitana Sánchez-Gijón. Al ser preguntado directamente por ella, Maxi ha optado por dar por finalizada la entrevista, respondiendo únicamente: "Gracias". Una reacción con la que ha vuelto a dejar patente su intención de mantener su esfera personal lejos de los focos y de preservar la discreción con la que siempre ha intentado gestionar las cuestiones que van más allá de su carrera.