Los canadienses prefieren a la UE antes que a EE.UU. como prioridad política y comercial

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Toronto (Canadá), 13 oct (EFE).- Los canadienses consideran que la Unión Europea (UE) debe ser la principal prioridad comercial del país durante los próximos cinco años, por delante de Estados Unidos, según una encuesta de Nanos Research dada a conocer este martes.

El sondeo, encargado por el periódico The Globe and Mail, señala que el 41 % de los encuestados sitúa a la UE como primera prioridad de la estrategia comercial canadiense, frente al 20 % que señala a Estados Unidos. Otro 30 % considera que todos los mercados planteados son igualmente importantes.

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Además, un 83 % quiere que Canadá estreche sus relaciones con la UE: el 60 % apuesta por vínculos "mucho más estrechos", incluso más allá del comercio, y el 23 % por una mayor aproximación.

El respaldo se extiende a la posibilidad de negociar algún tipo de asociación con el bloque europeo. Un 58 % apoya esa opción y otro 21 % la respalda parcialmente si permite ampliar la cooperación en comercio, defensa, tecnología, energía e investigación sin llegar a una adhesión plena a la UE.

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Los resultados se conocen dos semanas antes de la cumbre Canadá-UE que se celebrará los días 29 y 30 de octubre en Montreal, con la participación del primer ministro canadiense, Mark Carney, y los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La reunión se produce en medio del fuerte deterioro de las relaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos.

En agosto, Carney suspendió las negociaciones comerciales con Washington después de que el Gobierno de Donald Trump anunciara aranceles del 50 % sobre unos 28.000 millones de dólares canadienses (unos 19.700 millones de dólares o 17.600 millones de euros) en productos, a los que Ottawa respondió con gravámenes equivalentes.

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Desde entonces, Carney ha acelerado una estrategia de diversificación destinada a reducir la dependencia de Estados Unidos y estrechar los vínculos económicos y de seguridad con Europa, India y otros mercados.

El Gobierno canadiense ha señalado que su objetivo es aumentar la autonomía estratégica del país y duplicar el acceso de Canadá a los mercados internacionales. EFE