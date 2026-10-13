Cubarsí, Cancelo, Pedri y Fermín, novedades del Barça ante el Galatasaray

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Redacción deportes, 13 oct (EFE).- El Barcelona se enfrenta este martes al Galatasaray, en el partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones, con las novedades en la alineación del central Pau Cubarsí, el lateral Joao Cancelo, el centrocampista Pedro González 'Pedri' y el mediapunta Fermín López.

Los cuatro futbolistas, suplentes ante el Getafe, entran en el lugar de los defensas Jules Kounde y Xavi Espart, el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' y el delantero centro Gabriel Jesus.

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Con la inclusión de Fermín en el lugar de Gabriel Jesus, el Barça jugará con un 'falso' delantero centro, una posición que previsiblemente ocupará Dani Olmo.

El Barça visita el estadio Ali Sami Yen de Estambul con Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Gordon; Dani Olmo.

El Galatasaray jugará con la siguiente alineación: Çakir; Yilmaz, Davinson Sánchez, Jakobs, Elmali; Lemina, Torreira; Akgün, Batrakov, Leao; y Osimhen.