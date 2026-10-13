Agencias

Julián Alvarez, titular en el Atlético; el United, con Andrey Santos y sin Cunha

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Madrid, 13 oct (EFE).- Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, vuelve a la titularidad en el partido de la Liga de Campeones de este martes contra el Manchester United, mientras que Michael Carrick, técnico rival, sale sin Matheus Cunha y refuerza su medio campo con Andrey Santos y Carlos Baleba, además de Youri Tielemans.

El Atlético juega de inicio con Jan Oblak, en la portería; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Cristian ‘Cuti’ Romero, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Pablo Barrios y Johnny Cardoso, en el medio centro; Kang in Lee y Álex Baena, por delante, y Julián Alvarez, en la punta del ataque.

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En el United, Carrick empieza el encuentro con Senne Lammens; Ayden Heaven, Leny Yoro, Lisandro Martínez, Diego Dalot; Andrey Santos, Carlos Baleba, Youri Tielemans; Marcus Rashford, Bruno Fernandes; y Bryan Mbeumo.

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