La hospitalización de León XIV: El Gemelli vuelve a ser escenario de un pontificado

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Cristina Cabrejas

Ciudad del Vaticano, 13 oct (EFE).- León XIV será hospitalizado este martes por la operación a la que debe someterse para extirpar un nódulo pulmonar en el Policlínico Gemelli de Roma, que vuelve a ser escenario protagonista de un pontificado, como ya ocurrió en los últimos meses de vida de Francisco y en el largo papado de Juan Pablo II.

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Desde hoy, toda la atención volverá a este hospital romano, donde Juan Pablo II fue hospitalizado diez veces y por ese motivo en 1996, incluso bromeó diciendo: "El Vaticano Uno está en la plaza de San Pedro, el Vaticano Dos está en Castel Gandolfo, el Vaticano Tres se ha convertido en el Policlínico Gemelli".

Francisco y Juan Pablo II han sido los únicos pontífices que han sido tratados en el Gemelli, ya que Benedicto XVI nunca fue hospitalizado y solo visitó allí a su hermano ingresado. Con anterioridad, los pontífices, en caso de enfermedad, siempre habían sido tratados dentro del Vaticano, incluso instalando un quirófano. Y Pío XII, por ejemplo, murió en la residencia de Castel Gandolfo.

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El grave atentado cometido por el terrorista turco Ali Agca en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981 obligó al Vaticano a pensar en la necesidad de tener una estructura hospitalaria preparada en cualquier momento para los papas, de manera que se reservó una parte de la planta 10 del gigantesco hospital romano, en el norte de la ciudad.

Desde entonces, los papas cuentan allí con un apartamento de uso exclusivo, simple, austero, con paredes color blanco, compuesto por una habitación con televisión, un baño y un pequeño salón con sofá para que descansen también los acompañantes del pontífice y el personal de seguridad.

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En caso de hospitalización, en la planta y la entrada del hospital siempre se establece un severo protocolo de seguridad de la Policía italiana y de la Gendarmería vaticana.

En la planta también hay una pequeña capilla con un reclinatorio, los iconos del viacrucis y un crucifijo, como se pudo observar en la foto que se difundió durante una de las últimas hospitalizaciones del papa Francisco.

La planta cuenta con amplios ventanales desde donde Juan Pablo II y Francisco recitaron el rezo del angelus dominical en momentos en los que estaban ingresados.

Como en las últimas hospitalizaciones de Francisco, muchos se preguntan qué ocurre en el Vaticano cuando un papa se encuentra ingresado. En realidad, al papa sólo se le sustituye cuando se declara la "sede vacante", es decir, la situación que surge cuando el pontífice muere o renuncia.

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Aún así, algunos días antes de ser hospitalizado, el papa nombró al nuevo decano del Colegio Cardenalicio, el filipino Luis Antonio Tagle, quien tiene la tarea de invitar a todos los purpurados a Roma para el Cónclave y organizarlo.

En caso de hospitalización, la práctica habitual, como ocurrió, por ejemplo, durante las diversas operaciones a las que se sometió Francisco, es que se suspenden las principales actividades en espera de la recuperación, pero incluso el papa puede seguir tomando decisiones y firmando documentos mientras se recupera en el hospital. EFE

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(vídeo) (foto)