La coalición liderada por Arabia Saudí ordena evacuar un edificio en Saná de cara a un ataque contra Yemen

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La coalición internacional liderada por Arabia Saudí ha ordenado este martes la evacuación de una instalación de una compañía petrolera en la capital de Yemen, Saná, de cara a un bombardeo contra el lugar, lo que ha llevado a los hutíes a amenazar con una "dura respuesta" contra la capital saudí, Riad.

"El Mando de Fuerzas Conjuntas de la Coalición solicita a los civiles evacuar el sitio de Yemen Petroleum Company", ha dicho el portavoz de la coalición, Turki al Malki, en un breve mensaje en redes sociales, en el que ha publicado además un mapa con el edificio que sería bombardeado próximamente.

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En respuesta, el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha advertido "al enemigo saudí" de que "cualquier ataque contra Saná provocará una respuesta dura y dolorosa contra la capital del enemigo, Riad".

Asimismo, ha pedido "a todos los empleados y residentes en los alrededores de cualquier instalación de la petrolera Aramco que evacuen estos lugares y se mantengan alejados de los mismos". "Son un objetivo legítimo para nuestras fuerzas", ha manifestado en un mensaje en redes sociales.

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Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, incluidos varios aeropuertos, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.

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